Mario Giordano per "la Verità"

Caro Enrico Mentana, che tu, dopo aver ospitato nelle tue trasmissioni i complottisti dell'11 settembre e i fan della cura Di Bella, oggi ti faccia bello perorando l'esclusione dalle tv dei no vax, ci sta perché i tempi cambiano, i programmi pure e ricredersi è lecito. Però, ecco, ti pregherei di usare con cautela il termine tanto di moda. Cosa intendi per no vax? Oggi vengono assimilati con lo stesso epiteto chi pensa che i vaccini siano acqua di fogna e chi, semplicemente, dubita che sia opportuno somministrarli ai bambini, sulla base dei dati scientifici attuali.

Oppure chi pensa al complotto mondiale e chi, semplicemente, dubita che escludere dal lavoro chi è senza green pass sia il modo migliore per difendere insieme salute e diritti costituzionali. C'è un po' di differenza tra le due cose, non ti pare? Tanto è vero che chi ti ha intervistato l'altro giorno su Repubblica ti ha subito chiesto: «E allora Cacciari?».

Cacciari non è un no vax, hai giustamente risposto. Infatti. Ma ormai anche lui, come tutti gli altri appena solleva il sopracciglio per obiettare alcunché alla verità «somministrata dall'alto» viene subito bollato con il marchio d'infamia.Sembra di essere tornati agli anni formidabili in cui se non leggevi Lotta Continua eri fascista. Ecco: oggi sembra in vigore lo stesso conformismo.

Se non sei perfettamente allineato sul dogma scientifico dei sacerdoti sommi Burioni & Bassetti sei un no vax. Hai dubbi sul dogma del green pass? Sei un no vax. Hai dubbi sui vaccini ai bambini? Sei un no vax. Ti fai domande sugli eccessi di allarmismi? Sei un no vax. Parli di terapie domiciliari? Sei un no vax. Dunque un soggetto pericoloso. Un terrapiattista. Un negazionista. Un soggetto da far tacere. No vax carogna ritorna nella fogna. Conoscendoti so che sei davvero, come dici, contrario a ogni censura. E allora ti prego, fai attenzione all'opera di demonizzazione in atto.

Per quanto mi riguarda, per dire, sono stato ripetutamente bollato come portavoce dei no vax da persone che probabilmente non hanno nemmeno visto un minuto delle mie trasmissioni: infatti non ho mai ospitato medici stregoni o confronti Montesano/scienziati (e nemmeno Montesano). Ma abbiamo ospitato per esempio, da un anno questa parte, fior di medici preparati che applicano metodi seri per le cure domiciliari.

È possibile oggi essere bollati come no vax perché si citano gli studi di scienziati come Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri? O perché, da tempi non sospetti, si dice che il vaccino «è il pilastro della lotta al Covid ma non basta: bisogna costruirci l'edificio attorno» (come dice oggi pure Guido Rasi)?

O perché si ricordano le perplessità del professor Vaia o di Andrea Crisanti o di Maria Rita Gismondo (tutti vaccinisti convinti ma non con i paraocchi) sulla punturina ai bambini? Te lo dico perché immagino tu conosca benissimo il rischio che stiamo correndo: è quello di liquidare come no vax tutto ciò che disturba la «somministrazione» del pensiero unico per escluderlo dal dibattito e dalle tv. Dare manforte a quest' operazione non è all'altezza della tua storia professionale. E, soprattutto, non serve a migliorare né il giornalismo né il Paese.

