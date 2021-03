"SARÀ ANCHE VERO CHE LA D'URSO NON HA MESSO ALL'ANGOLO ZINGARETTI, MA QUANTI LO FANNO?". A "OTTO E MEZZO" ALESSANDRO SALLUSTI IMPALLINA LILLI BOTOX. E LEI SBROCCA CONTRO IL DIRETTORE DE "IL GIORNALE": “TI VOLEVO AGGIORNARE CHE NEL 2021 NON FUNZIONA COSÌ, QUESTO DISCORSO NON SO NEANCHE SE VALESSE 30 ANNI FA” – SALLUSTI RICORDA ALLA CONDUTTRICE COME NUMEROSI TELESPETTATORI DELLA D'URSO, SIANO DI SINISTRA". ECCO COSA RISPONDE LA GRUBER - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

Si parla ancora di Nicola Zingaretti a Otto e Mezzo. Il fu segretario del Partito democratico è da giorni sulla bocca di tutti, più che per le sue dimissioni per l'elogio a Barbara d'Urso. Il governatore del Lazio non solo ha espresso tutta la sua solidarietà alla notizia che la conduttrice avrebbe dovuto anticipare la fine di Live-Non è la d'Urso.

ALESSANDRO SALLUSTI LILLI GRUBER

Ma ha anche deciso di concedere la prima intervista da segretario di partito uscente. "Una buona notizia" per Alessandro Sallusti che, ospite di La7, ha apprezzato il gesto fatto alla vigilia dell'8 marzo.

E ancora: "Sarà anche vero che la d'Urso non ha messo all'angolo il suo interlocutore, ma quanti lo fanno?". Una chiara frecciatina che aizza Lilli Gruber: "Ti volevo aggiornare che nel 2021 non funziona così, questo discorso non so neanche se valesse trenta anni fa". Ma a Sallusti importa ben poco tanto da ricorda alla conduttrice come numerosi telespettatori di Canale 5, in particolare della d'Urso, siano di sinistra.

ALESSANDRO SALLUSTI

"Se pensiamo il contrario siamo fermi a una logica di vent'anni fa", ha tuonato scatenando ancora una volta la Gruber. "No - si è subito difesa -, non era assolutamente questo il punto del dibattito".

Strano ma vero a intervenire in difesa del direttore del Giornale, Laura Boldrini: "Non penso si possa banalizzare, semplificare tutto. Non penso che con un'intervista a Barbara d'Urso si pretende di portare il Pd a sinistra". Per la deputata dem Zingaretti ha semplicemente fatto un'intervista in quella trasmissione, "questo non significa che lui in questi anni non abbia fatto nulla". Da qui l'auspicio: "Spero che il Pd avvii il processo di trasformazione che ancora non è stato avviato. Chiunque sarà il successore di Zingaretti, non abbandonerà quella strada di apertura, l'unica possibile per rimettere il Pd in carreggiata".

barbara durso nicola zingaretti 4

barbara durso nicola zingaretti barbara durso nicola zingaretti 5