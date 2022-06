"AMICI VATICANI, SE NON POTETE GIOCARE AL GIOCO, ALMENO NON FATE LE REGOLE"

Da today.it

PAPA FRANCESCO

"Amici Vaticani. Se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole. Scop*te amici, scop*ate più che potete (se vi va). Perché la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano". Così Fedez attraverso le sue Stories di Instagram si pronuncia su uno dei temi che sta più scaldando il dibattito sull'attualità, ovvero la pubblicazione del documento del Vaticano che torna a battere sulla castità prematrimoniale. "Non fate sesso prima del matrimonio, solo se vi fa arrivare tardi alla cerimonia", aggiunge poi in un secondo post l'artista milanese, marito dell'imprenditrice Chiara Ferragni e padre dei piccoli Leone e Vittoria.

fedez chiara ferragni 5

Niente sesso prima del matrimonio per i fidanzati. Il documento vaticano che propone gli Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale torna infatti su un precetto antico ricordando che "non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune. La castità va presentata, sottolinea il documento curato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del Papa - come autentica "alleata dell’amore", non come sua negazione. Essa, infatti, è la "via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri".

PAPA FRANCESCO

Da tg24.sky.it

PAPA FRANCESCO

Il Papa torna a parlare dell'informazione condannando le fake news. "Se noi prendiamo i mezzi di comunicazione di oggi: manca pulizia, manca onestà, manca completezza. La dis-informazione è all'ordine del giorno: si dice una cosa ma se ne nascondono tante altre" ha detto Papa Francesco nel discorso consegnato ai Paolini, nell’udienza nella quale ha scelto di parlare a braccio e a porte chiuse.

Papa: “Far sì che comunicazione venga dal Vangelo”

"Dobbiamo far sì che nella nostra comunicazione di fede questo non succeda, non accada, che la comunicazione venga proprio dalla vocazione, dal Vangelo, nitida, chiara, testimoniata con la propria vita", ha aggiunto rivolgendosi ai religiosi esperti di comunicazione.

chiara ferragni fedez chiara ferragni e fedez al met gala 2022 11 fedez ferragni