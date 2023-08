"SCOTT" E MANGIATO - I PISCHELLI SONO PAZZI DI TRAVIS SCOTT: NONOSTANTE IL SUO CONCERTO AL CIRCO MASSIMO SIA STATO ANNUNCIATO SOLO UNA SETTIMANA FA, I BIGLIETTI SONO ANDATI A RUBA - IL 32ENNE DI HOUSTON, OLTRE AD ESSERE UNO DEI RAPPER PIÙ POPOLARI DEL MONDO, È UN BRAND VIVENTE: NEGLI ULTIMI ANNI HA COLLABORATO CON NIKE, DIOR, MCDONALDS E PERSINO IL VIDEOGIOCO "FORTNITE", DOVE SI È ESIBITO IN UN CONCERTO VIRTUALE - LA RELAZIONE CON KYLIE JENNER, L'AMICIZIA CON KANYE WEST E LE MORTI AI SUOI CONCERTI…

travis scott 2

Estratto dell'articolo di Simona Siri per “la Stampa”

Per annunciare il concerto di stasera al Circo Massimo di Roma, la stampa americana ha usato il termine «to plot» ovvero complottare, come se tutto, visto l'annuncio arrivato solo una settimana prima, fosse stato fatto in gran segreto. La verità è che il concerto evento per l'uscita del suo quarto album Utopia,Travis Scott lo aveva pensato in Egitto, davanti alle piramidi di Giza, ma […] Il Sindacato dei musicisti egiziani avrebbe obiettato su presunti «strani rituali» dei concerti in contraddizione con «i nostri autentici valori e tradizioni».

CONCERTO DI TRAVIS SCOTT AL CIRCO MASSIMO

Ecco quindi il ripiego, se esibirsi in una location imperiale come quella romana si può davvero chiamare ripiego. Meglio parlare di piano B, di alternativa ancora più grandiosa, come è nelle corde di un personaggio che si può accusare di tutto, ma non di non essere sfacciatamente coraggioso. Grandioso è infatti tutto il progetto legato a Utopia, a partire dal numero delle collaborazioni che ci sono […] per finire con i numeri che ha già raccolto.

travis scott

Uscito il 28 luglio, ha raggiunto i 128 milioni di streaming solo nelle prime 24 ore e ha conquistato il primo posto di tutte le chart, anche in Italia, dove ha debuttato al numero 1 della classificazione FIMI/GfK diffusa venerdì 4 agosto. È quindi comprensibile che, pur con così poco preavviso, i biglietti per lo show siano andati a ruba, con i posti nel prato già esauriti.

travis scott 4

[…] Trentenne, texano di nascita, vero nome Jacques Bermon Webster, Scott non è solo uno dei rapper più famosi in circolazione, ma anche il musicista che insieme a Kanye West ha saputo ritagliarsi una dimensione pubblica che va ben oltre la musica, passa dalla moda e tocca la cultura pop nella sua interezza (e infatti con Kanye ha in comune la vicinanza al mondo delle Kardashian dal momento che ha avuto una relazione di lunga data e due figli con Kylie Jenner, sorella minore di Kim). Pupillo di West con cui collabora per il disco di esordio, Rodeo, del 2012, negli anni ha continuato a collaborare con il suo mentore, così come con tutto il meglio della musica mondiale, ma anche con registi come Harmony Korine e Spike Jonze, con fotografi come David LaChapelle e con brand come Nike e Dior.

travis scott mccdonalds 3

Il suo stesso genere musicale trascende la definizione di hip-hop, ed è stato spesso catalogato come trap oppure psichedelico o ancora pop rap, descritto come «incessantemente oscuro, sincretico e soprattutto innaturale». La sua attitudine dal vivo, poi, è stata definita punk: ai suoi concerti per lo più popolati da giovanissimi, si salta e si poga fino allo sfinimento, in una sorte di trance collettiva che spesso diventa violenta.

[…] Nel 2015 Scott è stato arrestato per condotta disordinata dopo aver incitato gli spettatori a ignorare la sicurezza e a correre sul palco (da dove poi lui li fa buttare sulla folla) durante il festival di Lollapalooza. […] Per la tragedia del 2021 di Astroworld Scott è stato appena scagionato da tutte le accuse penali.

ARTICOLI CORRELATI

travis scott 2 travis scott kylie jenner 5 travis scott kanye west travis scott kylie jenner 1 travis scott kylie jenner 2 travis scott kylie jenner 3 travis scott kylie jenner 4 travis scott mccdonalds 2 travis scott mccdonalds 1 travis scott 3