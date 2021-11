23 nov 2021 10:23

"SE OGGI MI CHIEDESSERO DI FARE UN FILM EROTICO, AVREI LA TENTAZIONE DI DIRE DI SÌ..." - DA QUANDO HA SCOPERTO IL SUO LATO HOT, ARISA NON SE LA TIENE PIU': "PER ANNI MI SONO VERGOGNATA DELLA MIA PROCACITÀ. CERCAVO DI MASCHERARLA. ORA PENSO CHE, A TRENTANOVE ANNI, HO ANCORA POCHI ANNI PER DIMOSTRARE CHE POSSO ESSERE ATTRAENTE. QUANDO HO POCO DA FARE CADO IN DEPRESSIONE, INGRASSO, MI TAGLIO I CAPELLI, INSOMMA SENTO IL BISOGNO DI EMOZIONI, DI SENTIRMI VIVA…"