"SE TI DO LA PAROLA TE LA POSSO PURE TOGLIERE" – SCINTILLE AL "GRANDE FRATELLO VIP" TRA ALFONSO SIGNORINI E SONIA BRUGANELLI CHE LASCIA LO STUDIO DOPO ESSERE STATA ZITTITA – DURANTE LO SCAZZO TRA LA MOGLIE DI BONOLIS E ALEX BELLI, IL CONDUTTORE ENTRA A GAMBA TESA E SILURA L’OPINIONISTA: "TU NON SEI QUA (A CONDURRE, NDR). SE IO TI DICO PARLA, PARLA. SE IO TI DICO UN ATTIMO MI LASCI PARLARE" – E LA BRUGANELLI SE NE VA… VIDEO

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 13

Scintille tra Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli. Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha infatti lasciato lo studio del reality show in seguito ad un alterco con il conduttore, che l’ha zittita nel bel mezzo di un suo intervento su Alex Belli e Soleil Sorge.

Tutto ha preso il via quando Alfonso ha dato la parola a Sonia su un blocco dedicato ad Alex e Soleil. L’opinionista, da sempre pro Sorge, ha attaccato Belli, insinuando che si fosse messo d’accordo con la compagna Delia Duran per portare avanti un teatrino.

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 10

“Io ho sempre sostenuto che Soleil ci tenesse moltissimo al rapporto con Alex e pensavo che anche Alex ci tenesse al rapporto con Soleil. (…) Io credo che ci stai raccontando…“

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 4

ha tentato di dire Sonia in difesa di Soleil, con l’attore che la interrompeva ogni secondo per ribadire di non avere mai finto con la Sorge perché “voglio un bene dell’anima a questa ragazza e vi assicuro che non mi fate passare per quello che ha costruito uno show“. Visto che l’opinionista e l’ex concorrente si stavano parlando sopra, Signorini ha cercato di riportare la calma:

“Scusate, ma devo raccogliere un po’ la situazione, Scusate. (…) Basta Alex, ti prego e anche tu, Sonia“.

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 12

La Bruganelli si è immediatamente opposta – “Ma tu mi dai la parola e purtroppo se mi risponde” – ma Signorini l’ha silurata gridando:

“Se te l’ho data te la posso anche togliere, perdonami. Tu non sei qua (a condurre, ndDM). Se io ti dico parla, parla. Se io ti dico un attimo mi lasci parlare, scusa“.

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 2

Sonia ha incassato - “Se non posso esprimermi, rimane tutto in sospeso” – ma al ritorno dalla pubblicità non era più presente in studio. Dopo circa mezz’ora, ha comunque fatto ritorno in studio.

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 5 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 11 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 9 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 8 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 3 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 14 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 6 scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 7

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 1