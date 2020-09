"SECONDO ME MORRA È GAY" – GUENDALINA CANESSA SGANCIA LA BOMBA SULL’INQUILINO DELLA CASA DEL "GF VIP" E SIGNORETTI AGGIUNGE BENZINA: "LORY DEL SANTO MI HA DETTO CHE MORRA HA UN LATO OSCURO" – IN DIFESA DI MORRA ARRIVA BARBARIE D’URSO: "MA SEI IMPAZZITA? ALLORA ORA SONO TUTTE FIDANZATE FINTE?" - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

guendalina canessa a pomeriggio cinque 9

"Secondo me è gay". Guendalina Canessa, ospite di Pomeriggio 5, sgancia la bomba su Massimiliano Morra e Barbara D'Urso, padrona di casa, la riprende immediatamente. "Ma sei impazzita? Non ci sarebbe nulla di male, ma è felicemente fidanzato".

La Canessa, ex Grande Fratello, non è convinta dal passato sentimentale di Morra (legato ad Adua Del Vesco, sua attuale coinquilina nella casa di Cinecittà e a sua volta ex fidanzata di Gabriel Garko) né dal presente, con la compagna Dalila che venerdì scorso ha fatto in blitz al GF Vip per confrontarsi con lui.

guendalina canessa a pomeriggio cinque 6

Guendalina sente puzza di "montatura", e Lory Del Santo a proposito dell'attore ha parlato di "un lato oscuro", mentre Dalila sarebbe "un'attrice". "Ma dai, si va bene, allora ora sono tutte fidanzate finte?", ha tagliato corto la D'Urso: "Io invece sono convinta che Massimiliano sia etero. Ha una fidanzata bellissima, per altro pure napoletana e molto simpatica. Siete maligni", ha bacchettato Carmelita i suoi ospiti.

