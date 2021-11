4 nov 2021 10:44

"UN SISTEMA COSÌ DEMENZIALE NON L’HO VISTO IN NESSUN PAESE DEL PIANETA" - PENSIONATO DA "REPUBBLICA" (E RICOLLOCATOSI AL "CORRIERE"), FEDERICO RAMPINI SI SCATENA CONTRO LA PREVIDENZA ITALIANA: "MI HANNO COSTRETTO ALLA PENSIONE. DICONO CHE COSÌ SI FA SPAZIO AI GIOVANI MA E' UNA BALLA COLOSSALE. NON SOLO PER IL RAPPORTO DI RICAMBIO 1 A 10. MA PERCHÉ NON ESISTE “SOSTITUZIONE” TRA CHI HA 40 ANNI DI ESPERIENZA E UN NEOASSUNTO - NON HO MAI CONDIVISO L’IDEA DI UNA ETÀ DI RITIRO FISSATA PER LEGGE. RESTANDO AL LAVORO SI FA LA RICCHEZZA DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE: CONTI IN EQUILIBRIO"