"SONO ENTRATA IN PALESTRA L'ALTRO GIORNO E M'HANNO DETTO 'A PILAR, TANTI ANNI DE SHAKESPEARE E POI FAI 'A CRETINA SUR WEBB!" – A ‘CIRCO MASSIMO’ PARLA PILAR FOGLIATI, L’ATTRICE DEL VIDEO STRACULT IN CUI IMITA I DIALETTI DEI VARI QUARTIERI ROMANI: “ERAVAMO A CORTINA PER IL CORTINAMETRAGGIO, FACEVO DA CICERONA ROMANA A UN GRUPPO DI MILANESI, E MI HANNO FATTO QUESTO VIDEO. ORA STUDIO IL MILANESE. ECCO PERCHE’” – L’IMITAZIONE DI MELONI E IL VIDEO DEI DIALETTI STRACULT

LE IMITAZIONI DI PILAR FOGLIATI A 'CIRCO MASSIMO' - RADIO CAPITAL

Da Circo Massimo – Radio Capital

"Sono entrata in palestra l'altro giorno e m'hanno detto 'a Pilar, tanti anni de Shakespeare e poi fai 'a cretina sur webb!". Scherza Pilar Fogliati a Circo Massimo, su Radio Capital. Lei, attrice di teatro e non solo ("sono entrata alla Silvio D'Amico subito dopo il liceo, era il mio obiettivo"), è diventata virale con un video in cui imita le parlate romane: "Sono imitazioni che faccio da tanto tempo, con gli amici", racconta Pilar, "Eravamo a Cortina per il Cortinametraggio, facevo da cicerona romana a un gruppo di milanesi, e mi hanno fatto questo video".

Si lancia nei dialetti capitali anche in diretta con Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto, lanciandosi anche in un'inedita imitazione di Giorgia Meloni. Fra le imitatrici dice di essere "una grandissima fan di Paola Cortellesi, di Paola Minaccioni che per me è un genio assoluto. Trovo bravissima Anna Foglietta, che ha tanti altri caratteri da tirar fuori. E chiaramente Virginia Raffaele". Fra le attrici storiche del cinema italiano cita invece Monica Vitti. Ora, nei suoi programmi, c'è un altro dialetto: "Sto studiando il milanese, sto preparando una serie per la FOX che si chiama 'Extravergine', tutta ambientata a Milano. La protagonista è una ragazza di trent'anni che è ancora vergine, e io sarò la stronzetta che la aiuterà a perdere la verginità. Dovrebbe andare in onda a settembre-ottobre".

