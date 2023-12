"SONO SEMPRE STATA FAVOREVOLE AI RITOCCHINI, MA VEDO IN GIRO CERTI MOSTRI" - LA QUASI SESSANTENNE ANTONELLA CLERICI A "GENTE": "ALLA RAI FACCIO FARE TANTI SOLDI MA, QUANDO RIMASI INCINTA MI FECERO FUORI E QUANDO TORNAI PRETESI LA MIA FASCIA E IL MIO PROGRAMMA" - L'OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN ("DOBBIAMO INSEGNARE AI NOSTRI FIGLI AD ACCETTARE I NO") - TUTTE LE SUE GAFFE IN TELEVISIONE: "CHE MISURA VUOI?” “QUELLA UN PO’ PIÙ GRANDE!” - “NON POSSO VIVERE SENZA CA…” E L’EPISODIO DELLA “BORRA"

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo Maria Elena Barnabi per "Gente"

antonella clerici

Quando ho compiuto i 50 è stata una tragedia, Madonna come sono vecchia, mi dicevo. Immagini come sto ora che ne compio altri, di “anta”». Sono le 9 del mattino e la risata squillante di Antonella Clerici ci fa capire che la tragedia non è proprio vera. Eppure lei insiste, ma ride: «Uno shock!», e si vede che dice la cosa come la diremmo noi. [...]

Ha avuto sua figlia Maelle, ha fatto i due Festival di Sanremo…

«Esatto: per il lavoro, un successo. Per l’amore, insomma. C’è stata la storia con Eddy (Martens, il papà di sua figlia, ndr) che poi è finita, però è stata bella, piena. Poi a 52 ho conosciuto Vittorio (Garrone, industriale erede della famiglia proprietaria della Erg, ndr) e ho ritrovato l’amore».

COPERTINA GENTE 1 DICEMBRE 2023

E adesso come va?

«Tutto benissimo. Però ha presente il metro? Lo guardo e calcolo quante tempo mi è rimasto. Quanti anni buoni avrò? Dieci, venti? Arrivo agli 80? Sono calcoli che una comincia a fare. Se vado in un posto, non penso “magari ci torno”. Mi dico: “Ora vado da un’altra parte”».

È cambiato qualcosa nella sua routine da quando è diventata “grande”?

«Faccio molto più sport. Soprattutto i pesi, sono fondamentali per tenere su tutto. Sono stati la mia salvezza durante la menopausa: la cura con gli ormoni mi faceva stare male. Andavo in onda con il ventaglio, avevo delle vampate pazzesche».

[...] Corna, menopausa, figli... In tv ha parlato davvero di tutto.

«È un patto che ho fatto con il pubblico. Io sono cosi, dentro e fuori lo schermo».

E ha lodato Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa.

antonella clerici e sempre mezzogiorno 2

«È una donna straordinaria, lucida. Non starà mai zitta, ed è un bene».

Perché ci ha colpito questo ennesimo femminicidio?

«Perché erano due ragazzi “normali”. Due figli nostri».

Il compito di noi genitori?

«Dobbiamo educare i ragazzi ai no, ai rifiuti. La crescita avviene anche attraverso le difficoltà».

antonella clerici the voice kids 1

Siamo iperprotettivi?

«Vorremmo proteggere i nostri bambini, ma così gli facciamo male. Spesso vedo i padri che alle partite di calcio dei figli si arrabbiano con gli avversari, mamme che danno la colpa dei brutti voti ai professori. Se Maelle torna a casa con un 4, c’è una sola responsabile: lei. Se non li abituiamo ai rifiuti, poi non accetteranno i no della fidanzata. E la scuola deve aiutare: un’ora o più di educazione affettiva alla settimana sarebbe molto importante».

Cosa insegna a sua figlia?

«Ad andare per il mondo. Ad aiutare i maschi, che sono comunque più indietro delle femmine alla sua età. A essere se stessa. Sa già che dagli uomini possessivi bisogna girare alla larga. E le raccomando di stare attenta quando esce da sola. Alle ragazze dico: occhio ai narcisisti. Dicono che se li lasciate si ammazzano, ma quelli non si ammazzano mai. Piuttosto accoltellano la fidanzata».

antonella clerici the voice senior

[...] In passato ha dichiarato di aver fatto qualche ritocchino.

«Sempre stata favorevole. Li fanno le persone che fanno altri lavori, figurarsi noi che stiamo in tv. È una specie di tagliando dal dentista. Senza esagerare però eh».

Ci vuole dire cosa fa lei?

«I dettagli sono faccende private. Non sono favorevole ai filler: ti danno tutto quel gonfiore... Ti dicono che si assorbe, ma mica è vero. Vedo in giro certi mostri. A quel punto meglio una blefaro fatta bene o piccoli ritocchi. Il laser funziona. E poi c’è la cura di tutti i giorni».

[...] Del resto lei con le sue trasmissioni è una colonna della Rai.

«Lo studio di Rai Mecenate 2000 è tutto mio, da 4 anni: in una metà faccio Mezzogiorno, nell’altra The Voice».

Fa un bell’effetto sentire una donna potente che dice “è tutto mio”.

antonella clerici the voice senior

«Anche a me piace da morire. Mezzogiorno volevo farlo in diretta da casa mia, un posto in mezzo al bosco, bellissimo. Ma poi Stefano Coletta (l’allora direttore di Raiuno, ndr) mi disse che voleva ridarmi l’intera fascia, un’ora e mezza. E così mi sono figurata le truppe cammellate che occupano la mia cucina e mi sono detta: rischio il divorzio senza neppure essere sposata, meglio lo studio».

Quanti soldi fa fare alla Rai?

«Tanti credo (e ride, ndr). È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci... Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così».

A dire la verità in Rai sta funzionando solo la “vecchia guardia”.

«È vero, manca un ricambio generazionale. I giovani si muovono su più piattaforme, hanno i social, i podcast, il Web. Avessi 30 anni farei così anch’io, credo».

antonella clerici

[...] Lei e Conti vi sentite sempre?

«Carlo è mio fratello. Qualsiasi problema io abbia, chiamo lui. Vorrei riuscire a sentire così spesso anche l’altro del nostro trio, Paolo Bonolis, ma è la persona meno tecnologica del mondo. Da poco ha messo Whatsapp ma non risponde mai».

Fu lui a chiamarla al primo Sanremo del 2005.

«Paolo mi ha dato la prima occasione di avere successo con il grande pubblico. Fare Sanremo è come fare il militare, saremo sempre uniti. Gli sono riconoscente e gli voglio proprio bene».

antonella clerici 4

[...] Così zen anche quando le tolsero la Prova del cuoco?

«Buona sì, ma mica Biancaneve. So puntare i piedi quando serve: mi fecero fuori perché rimasi incinta, e quando tornai pretesi la mia fascia e il mio programma».

Siamo arrivate alla fine. Lo sa vero che domanda devo farle?

antonella clerici 2

«Sì, lo so. E no, non mi sposo. Cosa avete tutti da chiedermelo?».

Lo dice lei di amare i lieto fine…

«A me il matrimonio un po’ mi porta sfiga. Magari faremo una festa per i nostri dieci anni. Le faccio sapere».

antonella clerici e sempre mezzogiorno 3