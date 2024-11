"SPUTEREI IN FACCIA A NETANYAHU È UN MOSTRO, GENOCIDA E NON HA DIRITTO AD ALCUNA PIETÀ" - LA TURBO-SINISTRATA GINEVRA BOMPIANI APRE LE VALVOLE A "LA ZANZARA": "NETANYAHU È COME HITLER, ENTRAMBI HANNO COMMESSO GENOCIDI, È UN MOSTRO CONSAPEVOLE DI QUELLO CHE FA E NON HA DIRITTO A NESSUNA PIETÀ. SE NON ARRESTIAMO UNO CHE HA UCCISO PIÙ DI 50MILA PERSONE CHI ARRESTIAMO?" - "ARRESTARE PUTIN? NON CONVIENE, NON È NÉ PAZZO NÉ DEMENTE" - VIDEO

Da "La Zanzara - Radio24"

GINEVRA BOMPIANI 7

“Sputerei in faccia a Netanyahu se lo avessi davanti…è un mostro, genocida e non ha diritto ad alcuna pietà” - La sinistrissima professoressa in rosso Ginevra Bompiani apre le valvole ai microfoni de La Zanzara su Radio24: “Netanyahu come Hitler, entrambi hanno commesso genocidi” - “Arrestare Putin? Non conviene, non è ne pazzo ne demente ma è l’unica speranza che ha l’Ucraina per finire la guerra”. Poi il commento sul Premier Meloni e Fratelli d’Italia: “Sono dei fascisti anzi, non sono non fascisti e comunque non ho visto niente di buono da quando sono al governo”.

BENJAMIN NETANYAHU A GAZA

Dopo le frasi sui poliziotti che drogherebbero i migranti con psicofarmaci nei CPR, la professoressa Ginevra Bompiani apre le valvole a La Zanzara su Radio24 e alla domanda di Cruciani su cosa farebbe se si trovasse davanti a Netanyahu: “Gli sputerei in faccia e penso che debba essere portato immediatamente in prigione. Lo paragono, e non poco, ad Hitler anche perché un genocidio resta pur sempre un genocidio.”

E aggiunge: “Ho sempre amato moltissimo gli ebrei ma non vedo perché un ebreo non possa essere colpevole come gli altri.

“Non sono nazista o antisemita però mi piace dire e sentire la verità, Netanyahu va arrestato senza se e senza ma. Se non arrestiamo uno che ha ucciso più di 50mila persone chi arrestiamo? Chi ruba una mela? Senza contare con più della metà erano donne e bambini”.

GINEVRA BOMPIANI

Poi conclude: “Netanyahu è un mostro consapevole di quello che fa e non ha diritto a nessuna pietà”

Poi alla domanda se arresterebbe Putin: “Non conviene arrestare Putin che se pur sia un dittatore non è pazzo e non è un demente. Rappresenta l’unica possibilità che ha l’Ucraina di finire la guerra.

Infine Cruciani chiede alla professoressa se mai parteciperebbe ad una kermesse di Fratelli d’Italia: “Assolutamente no, neanche per sogno! Sono dei fascisti anzi mi correggo, non sono non-fascisti”.

E conclude: “Comunque sotto il governo Meloni non ho visto migliorare niente fino ad adesso”.

GINEVRA BOMPIANI VLADIMIR PUTIN - DMITRI MEDVEDEV - MEME BY OSHO netanyahu bergoglio papa francesco ELEZIONI RUSSE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA GINEVRA BOMPIANI