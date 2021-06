Angela Leucci per ilgiornale.it

Dov’è stata Jessica Pulizzi la mattina in cui fu rapita Denise Pipitone? Se n’è tornato a parlare durante la puntata di “Mattino Cinque” di oggi. Al vaglio della trasmissione le intercettazioni ambientali all’interno del commissariato l’11 settembre 2004, dieci giorni dopo la scomparsa della bambina.

Le intercettazioni

Le protagoniste di queste intercettazioni sono Jessica e Anna Corona, rispettivamente figlia ed ex moglie di Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise. Questo è stato il loro dialogo, così come trascritto e drammatizzato dalla voce di due attrici durante “Mattino Cinque”.

Anna: “Sei rimasta tutta la mattinata dentro quel giorno?”

Jessica: “No.”

Anna: “Di mattina?”

Jessica: “No.”

Anna: “No? E intanto dice così. Non glielo hai detto che tu sei uscita e che eri con Alice?”

Jessica: “Sì.”

Anna: “Perché dice che qua tutti dicono, che tu hai dichiarato che sei stata tutta…”

Jessica: “Da nessuna parte c’è scritto, non sono capaci a leggere?”

Anna: “Tu hai dichiarato che sei rimasta tutta la mattinata dentro?”

Jessica: “No.”

Anna: “Dici che… devi rispondere sulu alle mie domande… È giusto?”

Jessica: “Sì.”

Anna: “Dice che tu dichiarasti per ben due volte, sia al comando del carabinieri, sia comando dei… Dice che c’è scritto e firmato una nota. Quale nota firmasti?”

Jessica: “…”

Anna: “Eh! Che tu hai dichiarato che tutta la mattinata sei stata a casa, e dice che è scritto ‘sta cosa…”

Jessica: “Ma’… Leggiri ma’!”

Anna: “Va be’. Quando io parlo tu non devi perdere le staffe.”

Jessica: “Uh!”

Anna: “Picchì io un sogno l’appuntato dei carabinieri, io sugna to ma’.”

Jessica: “Un lu capivo se io…”

Anna: “Io ho la testa ad andare nella casa di tua sorella, tu devi stare calma, mi devi guardare solo negli occhi e rispondere. Dicono loro, allora, loro dicono che tu hai dichiarato questo ed è scritto. Io ho chiesto di leggere il foglio e mi hanno detto che non lu posso leggere.”

Jessica: “Certo!”

Dov'era Jessica?

Jessica ha davvero firmato una nota in cui affermava di essere rimasta a casa? Questa intercettazione si trova tra le tante che vedono protagoniste Jessica e Anna. La posizione della madre fu archiviata nel corso della prima indagine, ma ora la donna è stata nuovamente iscritta nel registro degli indagati per una nuova indagine partita nelle scorse settimane. Jessica invece fu assolta in tre gradi di giudizio. Si sa per certo che Jessica quella mattina non fu in casa: lo ha dichiarato la stessa giovane durante il processo, raccontando di essere stata al mercato settimanale con la sorella Alice, di aver consumato con lei un panino con le panelle. Inoltre si sa che le figlie di Anna Corona andarono a trovarla in albergo per farle vedere gli acquisti della mattinata. La visita, anche se solo in un secondo momento, fu confermata anche da Francesca, la collega-amica di Anna in albergo.

In altre intercettazioni sembra che Jessica si riferisca a Denise, ma questi dettagli non sono mai stati provati in occasione del processo. Alcune intercettazioni dell’epoca sono infatti “sporche” o incomprensibili: saranno rese maggiormente intellegibili in queste nuove indagini grazie all’aiuto delle tecnologie contemporanee?

