Da www.blitzquotidiano.it

L’ARRESTO

Il racconto dell’arresto è legato a un litigio con Henry Harris, musicista e padre di suo figlio Maximus. L’uomo avrebbe chiamato l’hotel dove soggiornavano con la richiesta di un cerotto per tamponare una ferita dovuta alla rottura di un vaso durante il litigio in questione, e invece del cerotto sarebbe arrivata la polizia. “Per fortuna avevo la carta di credito, ho passato momenti davvero brutti”, ha dichiarato.

GLI UOMINI, E NON SOLO

Nella sua vita privata ha avuto più di 60 uomini, “ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno” ha dichiarato, aggiungendo il particolare già noto di aver avuto anche esperienze omosessuali. che hanno messo a dura prova l’amore di sua madre. “Ti devi sentire put*ana per mandare queste energie agli altri”, così ha spiegato a Francesca Fagnani il “segreto” del suo successo a letto con entrambi i sessi.

LE DROGHE

“Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io le dico. Ho provato più o meno tutto, non mi sono fatta mancare niente. Ma le provavo quando stavo bene, non ho mai usato la droga come anestetico del dolore, i miei dolori me li sono sentiti tutti. Ma non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga. […]”, ha spiegato ancora l’attrice.

Ma c’è dell’altro: “Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’ ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. Ed io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!’”.

2. VERA GEMMA E LE CONFESSIONI A «BELVE»: «HO PASSATO UNA NOTTE IN CARCERE A LAS VEGAS»

Federica Bandirali per www.corriere.it

L’attrice e personaggio televisivo Vera Gemma è stata ospite al programma di Francesca Fagnani, «Belve», in onda giovedì sera. Tante le confessioni choc della figlia di Giuliano Gemma: per la prima volta ha svelato di aver accettato proposte compromettenti e di essere finita in carcere per una notte (dopo una lite con il padre di suo figlio).

«Sono stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere. Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti», ha detto in televisione.

Gemma ha inoltre svelato di essere arrivata alle mani con alcuni dei suoi ex partner (come Jeda, personaggio che in Italia il pubblico ha imparato a conoscere all’Isola dei Famosi quando lei era naufraga in Honduras) e ha ammesso di aver avuto una relazione con un uomo che sarebbe stato solito regalarle somme in denaro:

«Proposte indecenti? Qualcuna l’ho accettata. C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’, io dicevo no e mi sganciava il cash», ha detto senza freni la figlia d’arte le cui dichiarazioni stanno facendo il giro dei social e del web.

