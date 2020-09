"TI FARÒ RIVEDERE LE STELLE" – "MINACCIA" HOT DI FURBIZIO CORONA AD ASIA ARGENTO A “LIVE NON È LA D’URSO”: “NOI NON ABBIAMO AVUTO UNA RELAZIONE, ABBIAMO AVUTO UN MOMENTO PASSIONALE, SIAMO DUE FUORI DI TESTA. SE UN GIORNO CI DOVESSIMO RINCONTRARE FINIRÀ COME QUEL POMERIGGIO A CASA TUA. TI FARÒ…” - VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Non si vedrebbero da quando hanno chiuso la loro breve relazione durata poco meno di due settimana. Ma Fabrizio Corona ha approfittato del compleanno di Asia Argento per inviarle un videomessaggio di auguri. E' successo a "Live - Non è la d'Urso", ospite in studio l'attrice nel giorno del suo 45esimo compleanno.

"Ciao Asia. Ti faccio tantissimi auguri - sono le parole di Fabrizio Corona che arrivano a sorpresa durante l'intervista all'attrice - noi non abbiamo avuto una relazione, abbiamo avuto un momento passionale, siamo due fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale. Se un giorno ci dovessimo rincontrare - conclude l'ex paparazzo - finirà come quel pomeriggio a casa tua. Ti farò vedere di nuovo le stelle".

"A parte lo scivolone finale - commenta Argento - mi sono emozionata". “Non eravamo innamorati - racconta l'attrice - eravamo due persone problematiche che si sono trovate. Io non ero innamorata, ma gli ho voluto bene”, ha concluso Argento.

