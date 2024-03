"TIKTOK È UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE. MA VIETARLA SI TRADURREBBE IN 'GRANDI BENEFICI' A FACEBOOK" – DONALD TRUMP SUONA LA CARICA: “LA PIATTAFORMA DI MARK ZUCKERBERG LA CONSIDERO NEMICA DEL POPOLO. DAZI PIÙ PESANTI NEI CONFRONTI DELLA CINA? NON SONO PREOCCUPATO DALLE REAZIONI DI PECHINO. SE SARÒ ELETTO NESSUNA STRETTA SULL'USO DEL BITCOIN..."

TRUMP, DIVIETO A TIKTOK SI TRADURREBBE IN BENEFICI PER FACEBOOK

donald trump

(ANSA) - TikTok è una minaccia per la sicurezza nazionale ma vietarla si tradurrebbe in "grandi benefici" a Facebook e Facebook è stata "molto dannosa per il nostro paese". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cnbc.

"Senza TikTok, Facebook diventerebbe più grande e io considero Facebook un nemico del popolo", ha aggiunto Trump nel corso dell'intervista a Cnbc. L'ex presidente ha poi difeso il suo piano per dazi più pesanti nei confronti della Cina, dicendosi non preoccupato da eventuali reazioni di Pechino. Se volessero anche loro aumentare i dazi "per me è ok, potrebbero farlo ma non lo hanno fatto con me" in precedenza, ha spiegato.

donald trump

Trump ha ventilato privatamente l'ipotesi di dazi al 60% sulle importazioni cinesi nel caso di una sua rielezione. "Alla Cina direi: se costruite un impianto di auto in Messico e poi volete venderle negli Stati Uniti, io impongo un dazio del 50% su quelle vetture", ha messo in evidenza Trump con Cnbc.

TRUMP, 'SE SARÒ ELETTO NESSUNA STRETTA SULL'USO DEL BITCOIN'

(ANSA) - Donald Trump non intende attuare alcuna stretta sull'uso del Bitcoin e delle altre criptovalute nel caso fosse rieletto alla Casa Bianca. Lo ha lasciato intendere lo stesso ex presidente in un'intervista a Cnbc. "Ho visto che è molto usato", ha detto Trump, notando che molti di recente hanno acquistato la sua nuova linea di sneaker proprio in Bitcoin.

tiktok 1

L'ex presidente comunque precisa di non avere Bitcoin nel suo portafoglio di investimenti. "Ogni tanto però consento di pagarmi" nella valuta digitale", ha ammesso, riferendosi ai pagamenti effettuati alle sue società.