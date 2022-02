"TONICA"? MICA TANTO – “AVVENIRE” DEMOLISCE IL PROGRAMMA DI ANDREA DELOGU: “SI È COLTO PIÙ CHE ALTRO IL TENTATIVO DI ANDARE FORZATAMENTE CONTRO CORRENTE FINENDO PER CONFORMARSI A QUELLO CHE ORMAI, ANCHE E SOPRATTUTTO IN TV, È DIVENTATO IL POLITICAMENTE CORRETTO. DA QUI IL BACIO SAFFICO TRA LA CONDUTTRICE E LA CANTANTE GAIA O L'INTERVISTA A CARLOTTA VAGNOLI SUGLI STEREOTIPI DI GENERE…”

Andrea Fagioli per “Avvenire”

Primo ospite Guè e citazione di Avvenire. Ci siamo sentiti pertanto direttamente coinvolti nella prima puntata di Tonica - Il lato D della musica, in onda il martedì in tarda serata su Rai 2.

Per chi non lo sapesse, Guè (alias Cosimo Fini) è un rapper che a fine dell'anno scorso, essendo lui nato il 25 dicembre, ha inciso un disco dal titolo Guesus (fusione tra Gué e Jesus) con in copertina il suo volto coronato di spine, barba e capelli lunghi. La stessa immagine dissacratoria è stata utilizzata per un manifesto promozionale con il quale sono stati tappezzati i muri di alcune città.

Da qui la presa di posizione del nostro giornale che, con un commento a firma di Francesco Riccardi, ha parlato allora di provocazione urticante che assomiglia a una furbetta, fastidiosa e un po' offensiva campagna di marketing. La cosa, ovviamente, non è piaciuta a Guè e nemmeno alla conduttrice di Tonica, Andrea Delogu.

Lo hanno ribadito insieme dando poi vita a un insulso dibattito sul Vangelo, senza nemmeno nominarlo, all'inizio, appunto, di questo nuovo programma di Rai 2 che si annunciava come «un late show musicale dove niente è come sembra».

In realtà, al di là della musica, in Tonica si è colto più che altro il tentativo di andare forzatamente contro corrente finendo per conformarsi a quello che ormai, anche e soprattutto in tv, è diventato il politicamente corretto.

Da qui il bacio saffico tra la conduttrice e la cantante Gaia (con tanto di ironia sui probabili titoli scandalistici del giorno dopo) o l'intervista a Carlotta Vagnoli sugli stereotipi di genere per «dare spazio a chi si spende per migliorare ogni angolo buio della nostra società». Per cui la promessa iniziale della Delogu che «qui a Tonica comanda la musica» è vera fino a un certo punto. Infatti, «niente è come sembra».

