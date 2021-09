"TROVO INDECENTE IL TRATTAMENTO RISERVATO A BARBARA PALOMBELLI NEGLI ULTIMI GIORNI" - CARMEN LLERA MORAVIA A DAGOSPIA: "LA CONOSCO DA 25 ANNI E DIRE CHE HA GIUSTIFICATO CON LE SUE PAROLE I FEMMINICIDI È FALSO. BARBARA SI PONE DELLE DOMANDE, FORSE NON LE HA FORMULATE BENE. HA CHIESTO SCUSA, CHE VOGLIONO ANCORA GLI ODIATORI SERIALI?"

come sai non frequento salotti televisi o social, continuo a leggere i giornali però trovo indecente il trattamento riservato a Barbara Palombelli negli ultimi giorni. La conosco da 25 anni e dire che ha giustificato con le sue parole i femminicidi è falso. Barbara si pone delle domande, forse non le ha formulate bene, può succedere anche a una giornalista seria che passa gran parte della sua giornata davanti allo schermo.

Ha chiesto scusa, che vogliono ancora gli odiatori seriali? Una di loro ha dichiarato pubblicamente "Io sto con Hamas" credendo di fare un favore al popolo palestinese, in realtà è solo odio per Israele. Nessuno sembra scandalizzarsi. Poi scrive un lungo articolo contro Barbara Palombelli su un giornale nazionale. Due pesi due misure? Difendo Barbara perché la sua vita privata dimostra quanto sia stata sempre attenta alla violenza subita non solo dalle donne ma da ogni essere umano.

Carmen Llera Moravia