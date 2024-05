"TV TALK", SI CAMBIA - COME CANDELA-ANTICIPATO, MIA CERAN PRENDERÀ IL POSTO DI MASSIMO BERNARDINI ALLA GUIDA DELLO STORICO PROGRAMMA RAI – DOPO 22 ANNI LA TRASMISSIONE CAMBIERÀ VOLTO E NON SI ESCLUDONO ULTERIORI NOVITÀ: C’È CHI IPOTIZZA UN POSSIBILE TRASLOCO DA RAI3 A RAI1 O UNA DIRETTA – DOVREBBE RIMANERE IL CAST STORICO, FORMATO DA SEBASTIANO PUCCIARELLI, CINZIA BANCONE E SILVIA MOTTA…

Estratto dell'articolo di Mario Manca per www.vanityfair.it

Dopo 22 anni Tv Talk cambia faccia. Via Massimo Bernardini, storico volto del programma in onda su Rai3, e dentro Mia Ceran, giornalista di lungo corso nonché conduttrice Rai di programmi come Quelli che il calcio e il recente Nei tuoi panni. […] «Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica», aveva detto Bernardini in un'intervista al Corriere, spiegando di aver sentito il bisogno di lasciare per dedicarsi ad altro.

Classe 1986, Mia Ceran, […] A lei spetterà il compito di portare la trasmissione, che continuerà a contare sul cast storico formato da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta, a un livello nuovo, considerando che, come aveva detto anche Dagospia, sono tante le novità che dovrebbe prevedere la prima edizione post-Bernardini.

C'è chi parla di un possibile trasloco su Rai1, dell'arrivo di una diretta - Tv Talk è, infatti, registrato - e della presenza del pubblico con la speranza che vengano risparmiati gli analisti, ossia quei giovanissimi appassionati di tv che di settimana in settimana preparano domande e riflessioni sugli ospiti che approderanno in studio.

