"VIENI BASSETTI CHE TI FACCIO IL TAMPONE" - FUORI PROGRAMMA PER L’INFETTIVOLOGO AL TEATRO VERDI DI SESTRI PONENTE - BASSETTI È SALITO SUL PALCO TRA LE RISATE DEL PUBBLICO LASCIANDOSI COINVOLGERE IN UNA PARTICOLARE GOLIARDATA DELLA COMPAGNIA MARIO BAISTROCCHI, LA PIÙ ANTICA D’ITALIA – "LA PANDEMIA? NON E’ FINITA, IN AUTUNNO VA FATTA LA QUARTA DOSE – LE CRITICHE DI FIGLIUOLO? UNA GRANDE CADUTA DI STILE" - VIDEO

Dagonews

Carramba che Tampone, ma la “carrambata” è stata fatta a Matteo Bassetti, il famoso infettivologo in platea, lo scorso weekend, al Teatro Verdi di Sestri Ponente (GE )

Carramba che Tampone - Matteo Bassetti con il Regista Edoardo Quistelli

Bassetti ha accettato, in maniera molto simpatica, di essere coinvolto sul palcoscenico dagli attori della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, la compagnia teatrale più antica d’Italia che vanta ben 109 anni di storia.

Bassetti ha accolto l’invito del Regista Edoardo Quistelli, in quella scena nelle vesti di Miss Italia ed è salito sul palco tra le risate del pubblico che, decisamente non si aspettava questa suo lato simpatico e scherzoso.

A dire il vero a rischiare è stato il lato B dell’infettivologo che avrebbe dovuto subire un maxitampone “tampone cinese” preparato dallo scenografo della Compagnia.

Carramba che Tampone - Matteo Bassetti

Un fuori copione inedito che ha divertito lo stesso Bassetti, preso di mira non solo in quello sketch ma, spesso, durante le due ore di spettacolo con gli attori della Bai ( così viene abbreviato il nome della compagnia teatrale a Genova) che lo hanno nominato più volte, improvvisando a braccio. Matteo Bassetti è salito sul palco anche per il gran finale.

BASSETTI

Da Un Giorno da Pecora

“La situazione della pandemia è buona, ma il messaggio che passa è che sia tutto finito, questo invece è sbagliato. E probabile che dovremmo fare una nuova dose del vaccino in autunno e comunque dovremmo continuare ad utilizzare mascherine in certi luoghi per poi toglierle progressivamente”.

Carramba che Tampone - Matteo Bassetti 2

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale S. Martino, a Genova, Matteo Bassetti. Quindi quando andrebbe fatta la quarta dose? “Se qualcuno mi proponesse di farla prima di settembre-ottobre gli direi sicuramente di no, visto che ho fatto la terza a dicembre.

Diciamo che la quarta va fatta a distanza di almeno sei-dodici mesi dalla terza dose”. Il generale Figliuolo ha espresso qualche critica su voi virologi. Lei come risponde? “E' stata una grande caduta di stile, poteva evitarsela, anche se per lui ho grande stima. Come suo 'atto finale' poteva sinceramente evitare”.

Carramba che Tampone - Bassetti si sottopone al Tampone Cinese Carramba che Tampone - Matteo Bassetti nel gran finale