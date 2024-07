"VOGLIO FARE PACE CON BUGO PERCHÉ IO SONO IN PACE CON LUI E VOGLIO CHE LA PACE SIA CON LUI E CON IL SUO SPIRITO" - MORGAN COMMENTA L'ASSOLUZIONE DALL'ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI BUGO PER IL TORMENTONE "LE BRUTTE INTENZIONI, LA MALEDUCAZIONE" AL FESTIVAL DI SANREMO 2020: "LE MIE ERANO MERE CRITICHE IN AMBITO ARTISTICO MUSICALE" - SU "RUTTI", LA SUA CANZONE DI "PROTESTA" CONTRO LE "CANZONCINE DA CLASSIFICA DI OGGI": "MUSICALMENTE NESSUNO SI INDIGNA PIÙ" - "SANREMO DA AMADEUS A CARLO CONTI? È COME SE SI FOSSE PASSATI DA MUSSOLINI A STALIN…"

«Morgan non ha diffamato Bugo ed è assolto perché il fatto non sussiste». Si chiude così la causa civile intentata dal cantautore Cristian Bugatti in arte Bugo nei confronti di Marco Castoldi in arte Morgan per i fatti avvenuti a margine del festival di Sanremo quando i due avevano partecipato in coppia con il brano Sincero ma furono squalificati perché l'ex Bluvertigo aveva modificato il testo della canzone.

«Sono felice – ha detto Morgan alla presentazione del suo nuovo singolo Rutti e di molti progetti che lo coinvolgeranno nei prossimi mesi –. Il mio legale Rossella Gallo, ha fatto prevalere le ragioni per cui il reato di diffamazione non c'è stato. Le mie erano mere critiche in ambito artistico musicale». […] «Voglio fare pace con Bugo perché io sono in pace con lui e voglio che la pace sia con lui e con il suo spirito».

A 12 anni dall'ultimo disco per la Sony, l'artista è raggiante per come sta andando il suo contro-tormentone […] «Rutti è una canzone di protesta vera, come quelle di una volta – dice –, di quelle che non si facevano più. […] Musicalmente nessuno si indigna più e io pensando a Un giudice di De André, l'ho registrata e mandata al capo della Warner Pico Cibelli. Mi ha risposto subito: è una hit! E sono rientrato nel mondo della discografia importante. In futuro più che album pubblicherò singoli». […]

Appassionato di grafologia e di come gli emoji stiano cambiando il nostro modo di comunicare, si definisce un grafolinguista: «Potrei fare il professore di grafica del linguaggio». Catalizzatore di eventi, positivi o negativi che siano, Morgan nei giorni scorsi ha dichiarato che si sarebbe occupato della direzione artistica di Villa Verdi di Villanova sull'Arda, subito smentito dal ministero della Cultura. […]

«Ho sbagliato io – risponde ora Morgan – non c'era stato nessun incarico ma un interesse». Un incarico vero però c'è, ed è in tv. «A ottobre sarò su Rai3 con un programma nell'access prime time, ci alterneremo io e Bollani prima del tg serale. Prenderò la palla, si dice così, da Corrado Augias che stimo da matti». E tutti si chiedono se torna in quota un possibile Morgan al Festival di Sanremo, ma lui è sarcastico: «Conti rispetto ad Amadeus è proprio un'altra cosa, ha un'altra logica. Scherzo, eh...ma passatemi la battuta, è come se si fosse passati da Mussolini a Stalin. Chissà, forse potrei anche farlo ma vedremo».

[…] Sulle domande politiche vola lontano dalle polemiche, e quando gli si chiede se il Morgan di protesta si è fatto un'idea su questo Governo, replica: «È qui che in tanti si sbagliano perché non ho un parere su tutto e non sono competente. Dovrei essere più informato, in più protestare contro la destra è diventato troppo facile e già sentito. La mia protesta è culturale. Tutta un'altra cosa».

