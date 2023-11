"UNA VOLTA MI HANNO DETTO CHE SEMBRAVO 'UN LIBRO DA COLORARE" - OMI, BOMBASTICA INFLUENCER CANADESE DI 28 ANNI, HA TRE QUARTI DEL CORPO RICOPERTI DA TATUAGGI: "LE PERSONE ATTRAVERSANO LA STRADA PER NON PASSARMI ACCANTO SUL MARCIAPIEDE" - TRA I TATOO SUL SUO CORPO CI SONO ANCHE I VOLTI DEI PERSONAGGI DEI FILM HORROR COME PENNYWISE, MICHAEL MYERS, SLENDERMAN, GHOSTFACE, CHUCKY E JIGSAW...

Estratto da www.leggo.it

omi influencer canadese 10

Omi è una content creator originaria dell'Ontario, Canada ed è diventata famosa sui social, in particolar modo su Instagram, per i suoi numerosissimi tatuaggi. La 28enne, in una recente intervista, ha dichiarato di essere appassionata di tattoo e di avere più del 75% del corpo ricoperto da inchiostro colorato. [...]

In una recente intervista rilasciata a NeedToKnow.co.uk. ha raccontato la sua storia: «Ho fatto il mio primo tatuaggio a 21 anni, rappresentava Poison Ivy e Harley Quinn. Per i miei tatuaggi, ho ricevuto sempre tanti complimenti positivi, anche se, a volte, qualcuno mi lancia qualche occhiataccia o, addirittura a volte, le persone attraversano la strada per non passarmi accanto sul marciapiede.

I tatuaggi sono spesso visti come qualcosa di malvagio. Molte persone, però, apprezzano la qualità dei disegni e i colori vivaci. Sui social capita che io sia presa di mira dagli hater e, in passato, mi è stato detto che avevo rovinato il mio corpo e che sembravo un libro da colorare per bambini. Io, però, vado avanti per la mia strada e non mi lascio abbattere da questi commenti».

omi influencer canadese 7

Uno dei post social di Omi che ha riscosso maggiore successo in fatto di like e commenti è stato sicuramente quello in cui la content creator mostra la sua schiena. Infatti, l'influencer è ricoperta dei volti dei principali personaggi dei film horror come, ad esempio: Pennywise, Michael Myers, Slenderman, Ghostface, Chucky e Jigsaw.

omi influencer canadese 1 omi influencer canadese 2 omi influencer canadese 4 omi influencer canadese 8 omi influencer canadese 6 omi influencer canadese 3 omi influencer canadese 9 omi influencer canadese 5