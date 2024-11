"IL WEB È PIENO DI FAKE NEWS E PRODOTTI MIRACOLOSI SPONSORIZZATI CON L'IA. MA NON CI SONO SCORCIATOIE" - LA CANTANTE NOEMI, NOME D'ARTE DI VERONICA SCOPELLITI, RIVELA COME È RIUSCITA A PERDERE 15 CHILI IN POCO PIÙ DI UN ANNO E MEZZO: "DIMAGRITA? NO, SONO TORNATA MAGRA. RITROVARMI È STATO UN PERCORSO E MI SONO AFFIDATA A DEI PROFESSIONISTI" - TUTTO MERITO DI UNA DIETA MOLTO RIGIDA E DEL METODO DI ALLENAMENTO "TABATA", MA ANCHE QUALCHE RITOCCHINO…

Estratto dell'articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Noemi è una delle voci più potenti e amate nel panorama musicale. Un talento incredibile, bella e anche autoironica, la cantante romana non poteva essere scelta migliore per la conduzione della nuova puntata di Gialappa Show. Ogni lunedì, infatti, su Tv8 va in onda lo show condotto dal Mago Forest e questa volta, ad impreziosire la quinta puntata ci sarà una conduttrice d'eccezione, Noemi.

[…] LA CARRIERA

Noemi debutta nel 2008 con la sua partecipazione a X Factor. La cantante lancia poi il suo primo album, «Sulla mia pelle» e riceve il Wind Music Award come giovane talento italiano più promettente. Nel 2010 fa il suo ingresso al Festival di Sanremo e l'anno successivo pubblica «RossoNoemi», il suo secondo album che include la hit «Sono solo parole».

Dal 2013 al 2015, Noemi è vocal coach a «The Voice of Italy» per le prime tre edizioni. […]Più recentemente, nel 2022, Noemi partecipa per la settima volta al Festival di Sanremo con il brano «Ti amo non lo so dire», classificandosi al 15° posto.

LA VITA PRIVATA

Noemi si è sposata con il batterista Gabriele Greco il 20 luglio del 2018. Il loro amore nasce nel lontano 2008, agli esordi della sua carriera, già da prima che lui entrasse a far parte della sua band. Dopo il matrimonio, Noemi ha rivelato ad Elle: «Noi donne siamo nate per essere madre rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo: le donne sono programmate per diventare mamme, e diversamente mi sembrerebbe di mancare a un appuntamento importante della vita. E poi che cosa racconto nelle mie canzoni, sempre di quella che non ha figli?».

Noemi ha perso 15 chili in poco più di un anno e mezzo e a chi e chiedeva il motivo di questa metamorfosi, lei rispondeva dicendo che aveva la necessità di ritrovare se stessa: «Dimagrita? No, sono tornata magra». Tantissima la curiosità dietro questa trasformazione e la cantante non si nasconde e parla chiaro: «Il web è pieno di fake news e prodotti miracolosi sponsorizzati anche grazie all'intelligenza artificiale. Ritrovarmi è stato un percorso e mi sono affidata a dei professionisti. Non ci sono scorciatoie».

LA DIETA META

Noemi ha sorpreso molto quando nel 2021 ha mostrato la sua «metamorfosi»: la cantante ha perso 15 chili in un anno e mezzo grazie ad un regime alimentare molto rigido, che prende il nome di META, acronimo per Medical Educational Transform Action, combina nutrizione, movimento, supporto psicologico, rieducazione comportamentale.

Questa tecnica si divide in diverse fasi. In un primo momento, il paziente viene preso in carico da un team medico-scientifico: dietista e nutrizionista, medico internista e/o endocrinologo, medico dello sport e personal trainer, cardiologo, psicologo e psicoterapeuta. A queste, se necessario, si aggiungono anche altre figure professionali: dermatologo, chirurgo endoscopista, chirurgo plastico, ortopedico, fisiatra, fisioterapista e osteopata. Quel che viene fuori è un'analisi approfondita che prende in considerazione tra le altre cose il genoma, il quadro clinico e psicologico. Partendo da questi risultati viene individuata una dieta su misura.

[…] ALLENAMENTO TABATA

Il risultato finale della sua metamorfosi, aveva spiegato Noemi, è stato ottenuto grazie al metodo di allenamento Tabata. Un training, chiamato anche Guerrilla cardio, che è una forma molto intensa di allenamento cardiovascolare ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese. Si tratta di un allenamento ad alta intensità, per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.

I RITOCCHI ESTETICI

Il fisico di Noemi potrà anche essere andato incontro a numerosi cambiamenti, ma il viso angelico della cantante non sembra essere cambiato molto. L'artista, dopo aver perso 15 chili, è ricorsa a qualche piccolo ritocco per delineare meglio la sua bellezza.

Dal leggero filler alle labbra, alla blefaroplastica per aprire l'occhio e lo sguardo, rendendolo più profondo e magnetico, grazie anche ai suoi occhi azzurri, Noemi è l'esempio di una donna che ha ritrovato l'equilibrio nella sua vita: la sua bellezza esteriore non è altro che il riflesso della sua bellezza interiore e della sua serenità.

