Da davidemaggio.it

mara venier 3

Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In e DavideMaggio.it vi svela il motivo. Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista.

Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni). La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin.

Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!

manuel bortuzzo lulu selassie 4 manuel bortuzzo lulu selassie 6 COPERTINA OGGI 17-24 FEBBRAIO 2022 manuel bortuzzo lulu' selassie manuel bortuzzo lulu selassie 9

silvia Toffanin

manuel bortuzzo rocco siffredi