UNA RAGAZZA IN TRAP - ''AMORE E LOUIS VUITTON'' (E PHIL COLLINS): PRONTI PER L'ITALO-AMERICANA LUISA? LA ROMANA NEWYORKESE HA PRODOTTO IL SUO PRIMO DISCO CON DANTI E MICHELE CANOVA. SI È ESIBITA CON PHIL COLLINS CHE OGGI LE DEDICA UN VIDEO - NEL VIDEO GIOCA CON I LUOGHI COMUNI DELLA DONNA OGGETTO RIBALTANDOLI IN STILE MATERIAL GIRL

La prima regola del Fight Club è: 'non parlate mai del Fight Club'.

LUISA reinventa l'imperativo. La prima regola è: 'non mischiare mai Amore e Louis Vuitton'.

Novella Material Girl del nuovo millennio, con un videoclip che cita in maniera compiaciuta Madonna, Luisa si presenta con "Amore e Louis Vuitton" (Etichetta: X-Energy / Energy Production Distribuzione: Believe Digital). Perché se erano materialistici gli anni '80, figurarsi gli anni '10 del secondo millennio. La chiave (ironica) di questo esordio musicale è nella raffigurazione di una ragazza di 23 anni già indipendente, lontana dalle convenzioni, consapevole di un fascino da agitare come una bacchetta magica per incantare 'uomini omega'. Una donna che sfrutta la sua bellezza, e non viceversa. Tutto con un tono graffiante e canzonatorio, anche se Luisa arriva a questa riflessione da un percorso che non ti aspetti.

Quello di lady che gioca con i luoghi comuni della donna oggetto (oggi dovremmo parlare di uomo oggetto), di cantante che non è solo una cantante, bensì ha una formazione musicale, eppure sfrutta a suo piacimento le timbriche delle tendenze della musica mainstream. La certificazione di qualità di un brano tra venature r&b, trap e uso esplicito di effetto vocoder, la dà infatti la produzione di Michele Canova (ovvero il Maître à penser della discografia italiana e grande Maestro dei producer italiani) che, insieme a Danti (cantautore ed ex membro del duo rap dei Two Fingerz) è stato una parte importante nella scrittura di Amore e Louis Vuitton. Un lavoro a tre vissuto tra appunti, studio di incisione e fase produttiva.

Tra Italia e America, tra Giorgia e Christina Aguilera, Luisa è una newyorchese romana, nata a New York ma dal cuore italiano, che vive da anni a Miami. Proprio il dualismo linguistico, come quello musicale suddetto sono il suo arcobaleno formativo.

La musica ti cambia la vita e a volte te la salva. Così è stato per Luisa. L'anoressia è un'ombra nera con cui ha dovuto fare i conti a 13 anni. Dieci anni dopo, guardandosi indietro, può dire di esserne uscita grazie alla musica e ad una persona: la celebre insegnante di canto GINA MARETTA. Nonostante le sue 86 primavere, l'insegnante di Gloria Estefan decide di prendere la ragazza sotto la sua ala protettiva per 6 mesi, in casa sua. E torna ancora una volta il certificato di qualità musicale di una Maestra nella vita di Luisa.

La sensibilità sviluppata dalla giovane artista italo-americana la conduce fino a un riconoscimento sensazionale. Viene selezionata nell'ambito della "Little Dreams Foundation" di Phil Collins e Orianne Collins. Con la fondazione, Luisa è salita sul palco il 6 dicembre 2014 esibendosi con Phil Collins, Laura Pausini, Alejandra Guzmán e Richard Marx al Fillmore a Miami Beach. Ancora una volta, per Luisa, un attestato di qualità.

Amore e Louis Vuitton by Luisa

Tu vuoi giocare no

Ok giochiamo un po’

Sono il numero vincente nel tuo casino

Non si può fare no

Non si può dire no

Tu non mi dici cosa fare

Spacco un’altro iPhone

E siamo noi i confini

Tra sangue e moda

È pieno di vampiri nel mio guardaroba

No no no non hai capito pardon

Non sono la tua Louis Vuitton

Il mio cuore batte a tempo di rock

Rotototo

La prima regola è non mischiare mai

Amore e Louis Vuitton

Seconda regola è non rubare mai

Amore e Louis Vuitton

Tu sfidi la fortuna

Attento però

In certi casi vinci

E in certi casino

Ho il cuore nella borsa

E l’anima negli occhi

Ti rubo l’emozioni

È come fare shopping

E abbiamo troppi confini

Tra sangue e moda

E siamo noi i vampiri

Dentro al guardaroba

Non seguo le regole che mi do

Non so

Seguire le regole che mi do

Però

Con te c’è qualcosa che non so

Uh oh

