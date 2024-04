5 apr 2024 17:26

CAFONAL IN PASSERELLA – VIP E SVIPPATI SI DANNO APPUNTAMENTO A PALAZZO ALTEMPS, A ROMA, PER LA SFILATA DI EMILIO PUCCI - ALESSANDRA MASTRONARDI ABUSA DELLA PIASTRA PER CAPELLI, CATERINA BALIVO IN PIGIAMA, EMMA MARRONE VERSIONE MORTICIA, YVONNE SCIÒ METTE IN MOSTRA IL FISICO DA TEENAGER – MARIA CARLA BOSCONO IN TOTAL BLACK - MISS KETA INFAGOTTATA - VITTORIA DI SAVOIA SGUAINA LA COSCIA E CLOTILDE COURAU SI NASCONDE DIETRO UN OCCHIALE SCURO. E ISABELLA ROSSELLINI...