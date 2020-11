2 nov 2020 19:00

I RAGAZZI NON STANNO BENE – È STATO UCCISO EDDIE HASSELL, L’ATTORE AMERICANO FAMOSO PER IL FILM “THE KIDS ARE ALL RIGHT” - AVEVA 30 ANNI E GLI HANNO SPARATO FUORI DALL’APPARTAMENTO DELLA FIDANZATA A DALLAS, IN TEXAS, POI È MORTO IN OSPEDALE. SEMBRA SI SIA TRATTATO DI UN FURTO D’AUTO FINITO MALE MA…