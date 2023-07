LA RAI DI CENTRODESTRA NON RINNOVA “FORREST”, LA TRASMISSIONE DI RADIO1 CONDOTTA DA MARIANNA APRILE E LUCA BOTTURA, E SUBITO PARTE L’INDIGNAZIONE COLLETTIVA: “MANCANZA DI RISPETTO, AVEVAMO CHIESTO UN INCONTRO AL NUOVO DIRETTORE, FRANCESCO PIONATI, MA NON CI HA MAI RICEVUTI” – I CONTRATTI DEI DUE ARTISTI SCADEVANO IL 30 GIUGNO E LA DIREZIONE HA SEMPLICEMENTE SCELTO DI NON RINNOVARLI: UNA LEGITTIMA SCELTA EDITORIALE – NON SI CAPISCE PERCHE’ IN RAI SE LA POLITICA DA’, VA TUTTO BENE MADAMA LA MARCHESA. SE LA POLITICA TOGLIE, SCATTA L’ALLARME DEMOCRATICO…

«Il programma andava bene, motivazioni di ascolti o di costi proprio non ne vedo. Credo sia una legittima quanto molto opinabile scelta editoriale che lascia intravedere da un lato la volontà di presidiare anche l’ultimo spazietto che si ritiene erroneamente occupato dalla parte avversa, dall’altro una grave mancanza di rispetto per l’azienda». Marianna Aprile, fino a ieri conduttrice di «Forrest» su Rai Radio 1 insieme a Luca Bottura, non ha molti dubbi sulle motivazioni che hanno portato al mancato rinnovo della trasmissione.

Insieme a Bottura, sui social, ha raccontato che il programma è stato cancellato senza comunicazione né preavviso da parte del nuovo direttore Francesco Pionati che loro, invece, avevano chiesto insistentemente di incontrare: «La fine del programma il 30 giugno era prevista e il nostro contratto scadeva, ma come gli altri anni con gli altri direttori ci aspettavamo che ci dicessero se saremmo stati riconfermati o meno — racconta la giornalista —. A un certo punto, visto che non ci dicevano nulla, abbiamo chiesto un appuntamento con Pionati tramite la sua segreteria: è stato fissato per il 28 giugno e il giorno dopo è stato annullato.

Avrebbero dovuto farci sapere la nuova data, ma nessuno ci ha mai più contattati, nonostante le nostre richieste formali, anche molto insistenti. Il 29, un giorno prima della fine della trasmissione, io e Luca abbiamo mandato una mail alla direzione chiedendo cosa avremmo dovuto dire agli ascoltatori, ai collaboratori, alla regista e non abbiamo mai avuto risposta. Intanto, i canali informali già dicevano che non saremmo stati riconfermati, quindi abbiamo salutato tutti».

Sui social, Aprile ha auspicato «un po’ più di eleganza e di assunzione di responsabilità»: è anche «una questione di buona educazione, invece se n’è fregato», aggiunge. Il suo dispiacere, allargando il quadro alle scelte che stanno via via prendendo forma con la nuova dirigenza Rai, è tutto per l’azienda […] Il pluralismo non mancava, continua: «È legittimo che i nuovi direttori mettano mano alla linea editoriale, il problema è che il programma andava bene e noi eravamo tranquilli del nostro lavoro, avevamo invitato veramente tutti. Quelli della attuale maggioranza per un po’ ci sono venuti, poi hanno smesso, anche con motivazioni risibili».

Viale Mazzini, rilancia l’Ansa dopo che il consigliere Rai Riccardo Laganà aveva anticipato di voler chiedere spiegazioni sulla chiusura di «Forrest» nel Cda di lunedì, parla di «epilogo naturale» per la trasmissione, con contratti «giunti regolarmente al termine senza chiusure forzate». «Nel tentativo maldestro di silenziare la critica, in realtà i ‘fanno sapere’ confermano il metodo sbagliato: un direttore è ‘responsabile’ perché decide, ma anche perché spiega le decisioni su eventuali mancati rinnovi. E nel caso di Forrest così non è stato» commenta Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa, che già aveva definito un «errore» la scelta di chiudere il programma.

[…] L’addio a «Forrest» di Aprile e Bottura sul versante radiofonico è arrivato in contemporanea a quello televisivo di Serena Bortone: il suo «Oggi è un altro giorno» è stato cancellato dai palinsesti pomeridiani, nonostante la giornalista rivendichi gli ascolti più che soddisfacenti. «Siate liberi e autentici a qualsiasi prezzo», ha detto lei nel suo discorso di addio agli spettatori. Al suo posto tornerà in Rai Caterina Balivo, mentre Bortone condurrà un programma di access time domenicale che raddoppierà al sabato.

[…] Flavio Insinna ha salutato «L’Eredità» che da gennaio 2024 dovrebbe passare a Pino Insegno. […] Anche l’insediamento di nuovi volti e gli spostamenti di programmi che restano confermati stanno creando malcontenti, come nel caso di Bianca Berlinguer che - in attesa si sciolga il «giallo» del possibile passaggio a Mediaset - con «CartaBianca» (il martedì sera su Rai3) dovrà vedersela con «Belve» di Francesca Fagnani (la stessa sera su Rai2) e da novembre con il ritorno di «Boomerissima» di Alessia Marcuzzi. Da ottobre, arriva inoltre su Rai3 Nunzia De Girolamo, mentre Monica Maggioni sostituirà Lucia Annunziata la domenica pomeriggio. Il «buco» lasciato da Fabio Fazio con «Che tempo che fa» verrà coperto da «Report» di Sigifrido Ranucci, spostato da lunedì a domenica.