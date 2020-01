31 gen 2020 17:30

RAI, ECCO COSA È SUCCESSO NEL CDA DI IERI: LA BORIONI FINO ALL'ULTIMO ERA INCERTA SE USCIRE DALL'AULA E NON VOTARE IL BUDGET DI SALINI: SAREBBE STATA UNA ROTTURA CLAMOROSA. ORA L'AD DEVE RENDERE OMOGENEA LA MAGGIORANZA IN CDA CON QUELLA PARLAMENTARE. NON A CASO HA PORTATO CON SÉ IL DG RAI MATASSINO ALL'INCONTRO CON GUALTIERI – INTANTO FOA NON PERDE TEMPO E IN QUESTE ORE HA NOMINATO LA GIORNALISTA ANNALISA BRUCHI SEGRETARIO GENERALE DEL "PRIX ITALIA"