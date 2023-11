IN RAI FUNZIONA SOLO L’USATO GARANTITO – LA TELEMELONI RACIMOLA NUMERI IMPIETOSI ED È COSTANTEMENTE BATTUTA DALLE VECCHIE GUARDIE: A TRAINARE I BILANCI DI VIALE MAZZINI CI PENSANO I SOLITI AMADEUS, FIORELLO, CARLO CONTI MENTRE I VARI PINO INSEGNO HANNO AFFOSSATO SOLO L’AUDITEL - SOLO LE PARTITE DI CALCIO SFONDANO IL TETTO DEI 7 MILIONI DI SPETTATORI MENTRE LE FICTION SONO LO ZOCCOLO DURO DI UNA RAI COSTRETTA A RICORRERE ALLE REPLICHE DI MONTALBANO...

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Per le novità Rai è la stagione dei numeri minuscoli, a una cifra.

Quelli che una volta facevano le cosiddette “altre reti”, le piccole, e che oggi sono diventate l’alternativa. Grazie a Maurizio Crozza e a Fabio Fazio, il Nove è diventato — tra i fratelli minori — il canale più visto. Il primo bilancio per il servizio pubblico racconta che gli spettatori vanno sull’usato sicuro (basta vedere i risultati delle repliche de Il commissario Montalbano), e i titoli storici.

La tv che resiste è quella di Carlo Conti, Amadeus, Antonella Clerici, Mara Venier, Alberto Matano, Marco Liorni, quella tradizionale, con una platea di spettatori adulti e fedeli, visti i dati. TeleMeloni è bocciata con perdite. Se Pino Insegno con Il mercante in fiera su Rai 2 si è fermato al 2%, la scommessa di Avanti popolo, il martedì sera su Rai 3, è persa: stesso share, il 2% con 380 mila spettatori. Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio nella notte di Rai 1 aveva portato ottimi risultati, e anche con Estate in diretta, insieme a Gianluca Semprini. Ma in prima serata, con un programma ibrido, people show più approfondimento, ha fatto fuggire il pubblico.

[…] solo le partite di calcio vanno oltre i 7 milioni di spettatori, ma una serie di titoli garantiscono a Viale Mazzini il podio nella classifica dell’Auditel: Imma Tataranni, Tale e quale show, Affari tuoi, Reazione a catena, Chi l’ha visto?, percepito come ultimo baluardo del servizio pubblico, in una Rai 3, da sempre la più caratterizzata, che non ha più identità.

