24 ago 2022 19:50

IN RAI HANNO PERSO LA MEMORIA – SECONDO "TVBLOG" ENRICO MONTESANO POTREBBE PARTECIPARE COME CONCORRENTE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DI “BALLANDO CON LE STELLE” - L’ATTORE, CHE DURANTE LA PANDEMIA È DIVENTATO UNO SFEGATATO NO-VAX E NO GREEN PASS, SI E' SCAGLIATO PIU' VOLTE CONTRO LA RAI: PRIMA VOLEVA BOICOTTARE IL SERVIZIO PUBBLICO NON PAGANDO IL CANONE, MA ORA CHE POTREBBERO OFFRIRGLI QUALCHE SOLDO VA TUTTO IN PRESCRIZIONE. AH, LA COERENZA…