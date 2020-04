RAI E MEDIASET SFODERANO I GIOIELLI DEL SABATO SERA IN REPLICA: ''MERAVIGLIE'' DI ALBERTO ANGELA AL 12,6%, BATTUTO DA MARIA DE FILIPPI CON ''TU SI QUE VALES'' (17,3%) - SCIARELLI (8%) - SPECIALE ''STASERA ITALIA'' (4%) - PURGATORI (2%) - MORENO (5,1%), PALOMBA (5,2%), GRUBER (8%) - 'STRISCIA' (18,5%) SUPERA AMADEUS IN REPLICA (17,1%) - E.DANIELE (12-11,7%) - ''CASA VIANELLO'' PER CELEBRARE RAIMONDO: 10,8% - VESPA (11%) - IL BAGAGLINO (3,9%)

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2020, su Rai1 – dalle 21.27 alle 23.30 – la riproposizione di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.484.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.05 – la replica di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 3.630.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Il Mondo Perduto – Jurassic Park ha intrattenuto 1.929.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari ad uno share dell’8% (presentazione di 14 minuti: 1.728.000 – 5.6%).

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.134.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide – Effetti Collaterali ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 la finale di Antonino Chef Academy segna 705.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Vi Presento i Nostro ha raccolto 536.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Lucifer registra 232.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie Poli Opposti ha ottenuto 722.000 spettatori con il 2.5%. Su Iris Men of Honor – L’Onore degli Uomini ha raccolto 926.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv2000 Italia in Preghiera ha coinvolto 895.000 spettatori e il 2.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Bene la replica di Deal With It.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.190.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.630.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.560.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.552.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.163.000 spettatori con il 4% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 993.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.553.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.580.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.428.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 712.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 544.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

I telefilm di Rai2 al 5.1%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.028.000 spettatori (15.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.460.000 spettatori (18.6%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.821.000 spettatori (14.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.272.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.130.000 spettatori (5.1%), The Rookie segna 1.365.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 673.000 spettatori (3.1%). CSI ha totalizzato 768.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.422.000 spettatori e il 17.9% Blob segna 1.333.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.149.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 216.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 468.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 297.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Storie Italiane penalizzato dalla partenza alle 10.30.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.287.000 telespettatori con il 16.3%. All’interno del contenitore la Santa Messa raccoglie 1.115.000 spettatori con il 21.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.132.000 spettatori (12%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (14.4%), nella prima parte, e 1.494.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 133.000 spettatori con l’1.4%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 121.000 spettatori pari all’1.3% di share, nel primo episodio, e 173.000 spettatori pari all’1.8% nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 808.000 spettatori pari al 9.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 672.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 295.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 262.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 375.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

La Merlino si divide addirittura in 3 parti (l’ultima in calo).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.345.000 spettatori (11.7%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.924.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 2.003.000 telespettatori con il 14.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 390.000 spettatori con il 3.5%, nella prima parte, e 966.000 spettatori con il 6% nella seconda parte. Su Italia 1 Arrow raccoglie 289.000 spettatori con il 2.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.194.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 706.000 spettatori con il 6.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.494.000 spettatori (10.6%).

Quante Storie ha raccolto 872.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 306.000 spettatori con il 2.7%, nella prima parte, e 404.000 spettatori (2.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 834.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 577.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 807.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 755.000 spettatori con il 3.6% nella terza parte denominata ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

Oltre 1,6 milioni per Casa Vianello. Pomeriggio da record per i film di Tv8.

Su Rai1 Diario di Casa segna 1.954.000 spettatori e il 9.1%. La Vita in Diretta ha convinto 1.815.000 spettatori pari al 9.3% della platea, nella prima parte, e 2.275.000 spettatori pari al 13.9%. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.648.000 spettatori con il 17.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.239.000 spettatori con il 13.9% (presentazione: 1.886.000 – 12.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.375.000 spettatori con il 15.3%. Una Vita ha convinto 2.733.000 spettatori con il 13.7% di share. A seguire Casa Vianello ha ottenuto 1.942.000 spettatori con il 10.8%, nel primo episodio, 1.708.000 spettatori con il 10.6%, nel secondo episodio, e 1.613.000 spettatori con il 10.6%, nel terzo episodio. Il Segreto ha raccolto 2.097.000 spettatori pari al 14.1%.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.949.000 spettatori (12.9%), nella prima parte, 2.051.000 spettatori (11.9%), nella seconda parte, e 2.111.000 spettatori (11.4%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Anna dai Capelli Rossi ha raccolto 812.000 spettatori con il 4.3%. 5 Cose da Sapere ottiene 419.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.173.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 1.367.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio, e 1.450.000 spettatori (7.4%), nel terzo episodio. I Griffin hanno ottenuto 1.149.000 spettatori con il 6.5%.

La serie Big Bang Theory segna 870.000 spettatori (5.4%). Piccola Peste Si Innamora ha appassionato 660.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.174.000 spettatori con il 19.7%. Punto di Svolta ha raccolto 557.000 spettatori (3.5%). Aspettando Geo… segna 868.000 spettatori con il 5.8%. Geo ha registrato 1.308.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 857.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 610.000 spettatori (share del 3.7%) mentre Tagadoc ha ottenuto 434.000 spettatori con il 2.9%. TGLA7 Speciale segna 497.000 spettatori e il 3%. Su TV8 Per Amore di Mia Figlia raccoglie 650.000 spettatori e il 3.8%. Innamorarsi a Sugarcreek ha raccolto 713.000 spettatori con il 4.8%. Vite da Copertina ha raccolto 261.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Il 3.9% per lo spettacolo del Bagaglino con Valeria Marini.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.514.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Storie Sospese segna 423.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 804.000 spettatori con il 6.7%. Su Italia1 Griffin – Late Night è visto da 531.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 La Presidente è stato scelto da 496.000 spettatori con il 3.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.155.000 (23.1%)

Ore 20.00 6.674.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 3.215.000 (15.5%)

Ore 20.30 2.507.000 (8.4%)

TG3

Ore 14.25 2.548.000 (13%)

Ore 19.00 3.066.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 4.462.000 (21.2%)

Ore 20.00 5.944.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.087.000 (12.3%)

Ore 18.30 1.179.000 (6.3%)

TG4

Ore 12.00 591.000 (4.2%)

Ore 18.55 860.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 985.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.576.000 (5.6%)