7 feb 2022 17:39

IN RAI NON SAPREBBERO DISTINGUERE UN’OSTIA CONSACRATA DA UN UOVO AL TEGAMINO - LA DIRETTA DEL TG1 PER I FUNERALI DI MONICA VITTI STA FACENDO SCALPORE, ANCHE IN VATICANO. IL MOTIVO? LA TELECRONACA TROPPO “CHIACCHERATA” DI BARBARA CAPPONI E DELLA SUA OSPITE, LAURA DELLI COLLI. UN CONTINUO PARLARE: DURANTE IL SALMO, DURANTE L’ALLELUIA, DURANTE IL VANGELO - IN VATICANO È STATO CHIESTO ALLA CEI DI PROTESTARE FORMALMENTE, MA… - VIDEO