RAI, UN PASTICCIO TIRA L’ALTRO – CON LA BUFERA SU MIETTA IL SERVIZIO PUBBLICO CI HA RIMEDIATO L’ENNESIMA FIGURACCIA: HA USATO I PRINCIPALI VOLTI TV PER LA CAMPAGNA VACCINALE E POI SELVAGGIA LUCARELLI VIENE MASSACRATA SE OSA DIRE IN DIRETTA “SPERO CHE QUI SIAMO TUTTI VACCINATI”. PER NON PARLARE DEL FATTO CHE MILLY CARLUCCI SI È RITROVATA A SUPPORRE CHE MIETTA FOSSE VACCINATA QUANDO IN REALTÀ NON LO ERA. BURIONI: "MI PIACEREBBE SAPERE QUALI SONO QUESTI PROBLEMI DI SALUTE". ADINOLFI: "LA LUCARELLI INSISTE CON IL TALEBANESIMO VACCINISTA..." - VIDEO

Selvaggia Lucarelli insiste con il talebanesimo vaccinista: “Mietta stava facendo passare l’idea che una persona vaccinata fosse positiva”. Spiegatele che milioni di vaccinati sono risultati positivi al tampone e molti si sono anche ammalati di Covid. Non è difficile da capire. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) October 25, 2021

In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale "motivo di salute" impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto. pic.twitter.com/Kdfp5jAdIR — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 25, 2021

Paola Italiano per “La Stampa”

mietta positiva al covid salta ballando con le stelle 4

La privacy è sacrosanta, per carità, difendiamo la privacy di tutti, compresi i concorrenti della trasmissione regina del sabato sera di Rai 1 che non possono partecipare perché "trattenuti a casa da un motivo molto importante", così dice la presentatrice in diretta, però guai a dirlo quel motivo, e non importa se tutti fanno due più due: eh no, signora mia, c'è la privacy e se Mietta non è andata come ogni sabato sera a Ballando con le Stelle, dicono, sono solo fatti suoi.

selvaggia lucarelli

E invece no. Il problema è che non sono affatto solo fatti suoi, e non perché la sua salute debba essere di dominio pubblico, ma perché sul tavolo. C'è un'altra questione che riguarda tutti, che va ben oltre le ragioni di Mietta. Il tema è: alla Rai, servizio pubblico, come vengono eseguiti i controlli? Quali sono le regole e i protocolli? Il compagno di ballo di Mietta Maykel Fonts è costretto in quarantena pur essendo negativo. Contatto diretto, giusto.

Ma al programma partecipa anche Sabrina Salerno: se è vero che Mietta era a cena con lei la sera prima, allora lei che ci faceva regolarmente in trasmissione? Non vale come contatto diretto? Nessuna accusa, solo domande, alle quali però è giusto dare (ed esigere) delle risposte chiare dal servizio pubblico. Anche perché il siparietto andato in onda sabato sera non è stato un bello spettacolo. Ma come? Il governo usa i principali volti di Rai1 come testimonial della campagna di vaccinazione, da Mara Venier ad Amadeus e se Selvaggia Lucarelli su quella stessa rete osa dire "spero che qui siamo tutti vaccinati" viene accusata di aver dato il via a una gogna mediatica?

mietta positiva a ballando con le stelle 4

Possiamo anche accettare che sia una questione personale l'imbarazzo con cui Mietta ha replicato "ma perché dobbiamo parlare di questo?" (per poi diffondere ieri in serata una nota per dire che non è vaccinata per un suo problema di salute e che a scatenarsi in pista ci è sempre andata a suon di tamponi).

la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 8

Più sconcertante è che Milly Carlucci risponda "penso di sì, penso di sì", senza averne in realtà la minima idea, perché invece toh, guarda: non sono tutti vaccinati e oltre a Mietta forse c'è un altro concorrente non vaccinato e ora quasi quasi abbiamo pure timore a chiedere alla Rai se sia vero, perché c'è la privacy, signora mia, la privacy. Ma a ogni modo lo chiediamo: e saremmo grati se la Rai volesse rispondere, fare chiarezza, e magari anche chiedere scusa dell'indigeribile pasticcio del sabato sera.

2. CASO MIETTA, BURIONI: “PERCHÉ NON SI VACCINA?”. SGARBI: “GOGNA MEDIATICA”. INTERVIENE IL CODACONS: “LUCARELLI CHIEDA SCUSA”

Da "www.lastampa.it"

mietta positiva al covid salta ballando con le stelle 1

Era inevitabile. Dopo il caso scoppiato a “Ballando con le stelle” in seguito all'assenza di Mietta, positiva al covid, e del suo compagno in scena Maykel Fonts in quarantena, si scatenano le reazioni.

Così, dalla stessa Mietta che su Instagram dice di sentirsi «profondamente amareggiata» dicendosi pronta «a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre», si passa all’immunologo Robero Burioni che, attraverso un tweet, va dritto al punto: «Mi farebbe molto piacere sapere quale "motivo di salute" impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto».

mietta positiva a ballando con le stelle 1

Insomma, attorno a questo caso è esplosa una vera e propria bufera mediatica. Perché prima del virologo milanese, sul caso della cantante che ha spiegato a “Ballando con le stelle” di non essersi vaccinata dopo una precisa domanda della giornalista Selvaggia Lucarelli, erano interventi anche altri.

mietta positiva al covid salta ballando con le stelle 2

Da Sgarbi a Sileri, con il primo che sottolinea: «Trovo davvero inaccettabile che Selvaggia Lucarelli debba chiedere a Mietta (che si è contagiata) se fosse vaccinata o meno, atteso che anche i vaccinati si contagiano» al secondo che, invece, puntualizza: «Mietta? Vaccinata è meglio che tamponata».

la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 7 mietta positiva al covid salta ballando con le stelle 3 la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 4 la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 5 la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 3 mietta positiva a ballando con le stelle 2 la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 2 mietta positiva a ballando con le stelle 3 la risposta di selvaggia lucarelli a mietta 6