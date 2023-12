RAI, IL PIU’ PULITO C’HA LA ROGNA! – QUELLI CHE NEL PD HANNO STIGMATIZZATO LE PAROLE DI PAOLO CORSINI, DIRETTORE DELL'APPROFONDIMENTO RAI, AD “ATREJU” (PARLANDO DI FRATELLI D’ITALIA HA DETTO “IL NOSTRO PARTITO”), DIMENTICANO CHE I DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI D’AREA DEM PARTECIPARONO A UN CONVEGNO PRE-ELETTORALE DI “LEFT WING”, TENUTOSI NEL LUGLIO 2022 IN PIENA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL SETTEMBRE DI QUELL'ANNO - LA RIVISTA DI SINISTRA ORGANIZZÒ UN DIBATTITO INTITOLATO "RAI O MAI PIÙ", A CUI PARTECIPÒ IL FIOR FIORE DEI DIRETTORI DELL'EPOCA IN QUOTA SINISTRA-PD (DA COLETTA A VIANELLO, DA SIMONA SALA ALLA PATERNITI)

Marco Zonetti per Dagospia

Le parole di Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento Rai, alla convention di Fratelli d'Italia Atreju, parole con le quali il dirigente della tv pubblica ha rivendicato l'appartenenza al partito di Giorgia Meloni attaccando Elly Schlein, sono state pesantemente stigmatizzate dal Partito Democratico (che ne ha chiesto le dimissioni) e dal Movimento Cinque Stelle, e ancora tengono banco sulla stampa e nelle sedi Rai e in quelle istituzionali.

A parte il discorso pronunciato e gli eventuali strascichi che verranno, leggendo certe dichiarazioni altisonanti, parrebbe che già la sola presenza di Corsini, direttore Rai, a un convegno di marcata connotazione politica sia uno sconvolgente unicum nella storia d'Italia.

Pure, gli stessi dem si dimenticano di un convegno pre-elettorale di Left Wing, tenutosi nel luglio 2022 in piena campagna per le elezioni politiche del settembre di quell'anno, quando la rivista di Sinistra organizzò un dibattito intitolato icasticamente "Rai o mai più", al quale partecipò il fior fiore dei direttoroni della tv pubblica dell'epoca in quota Sinistra-Pd.

Annoverati nel gotha della gauche caviar Rai che prese parte al convegno c'erano infatti Stefano Coletta, allora capo dell'Intrattenimento prime time; Simona Sala, allora Direttrice del Day Time; Andrea Vianello, allora direttore di Rai Radio Uno; Stefano Marroni, già capo ufficio stampa Rai allora in forza a RaiCom; Andrea Montanari, allora direttore di Radio Tre; Giuseppina Paterniti, allora direttrice dell'Offerta Informativa; Maria Pia Ammirati, allora e a tutt'oggi direttrice di Rai Fiction; Roberto Natale, allora e a tutt'oggi direttore di Rai per il Sociale già portavoce di Laura Boldrini; Claudia Mazzola, allora direttrice dell'Ufficio Studi in quota M5s e ora presidente di RaiCom. Senza contare Francesca Bria, all'epoca e a tutt'oggi consigliera di amministrazione Rai in quota Pd, nonché l'allora e a tutt'oggi segretario dell'USIGRai Daniele Macheda.

Ai pochi giornali che all'epoca se n'erano occupati era altresì sfuggito un altro particolare non trascurabile: il convegno era moderato dall'allora Commissario di Vigilanza Rai Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico. Un consesso giusto un tantino monocolore, ammettiamolo, con direttori, consiglieri di amministrazione, finanche commissari di Vigilanza Rai, visto che come abbiamo detto si era in piena campagna per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. E tuttavia malgrado la presenza en masse di esponenti in quota Sinistra e Pd, a parte qualche giornale, nessuno eccepì minimamente.

Inoltre, tornando al caso del giorno, il fatto che Corsini fosse in quota Fratelli d'Italia era noto e arcinoto, non è stata certo una rivelazione la sua. E, se proprio vogliamo, la sua promozione alla vicedirezione (di Rai2) con deleghe all'approfondimento - primo preludio alla direzione che detiene ora - fu formalizzata nel 2020 con il governo Pd-M5s, quindi significa che non era poi così sgradito a partiti ideologicamente distanti da FdI.

Peraltro, anche se - a leggere i giornali - pare che ci fosse solo lui, Corsini non è il solo esponente Rai legato o vicino alla galassia meloniana e di Fratelli d'Italia la cui presenza è prevista ad Atreju. Con lui ci sono infatti il direttore del Day Time Angelo Mellone; il direttore generale Giampaolo Rossi; il deus ex machina Bruno Vespa, che ha peraltro lodato il primo anno di Governo Meloni; Roberto Inciocchi, attuale conduttore di Agorà su Rai3; Roberto Genovesi, direttore di Rai Libri; la vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai Augusta Montaruli; Laura Tecce, conduttrice di Full Contact su Rai2; Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1; Annalisa Chirico, conduttrice di Ping Pong su Rai Radio Uno.

In ogni modo, per concludere, in Rai vi saranno ripercussioni su Corsini dopo le sue uscite ad Atreju, delle quali si è scusato? L'Ad Roberto Sergio ha chiesto una relazione su quanto accaduto e di visionare il video dell'intervento per valutare eventuali provvedimenti. E del caso si discuterà senz'altro martedì prossimo in sede di CdA Rai. Nel frattempo, ovviamente, vi terremo aggiornati.

