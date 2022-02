amadeus jova 22

Giuseppe Candela da Sanremo per Dagospia

LA RAI PROPORRA' SANREMO 2023 AD AMADEUS. SE LUI DOVESSE RIFIUTARE...

Gli ascolti clamorosi fanno gongolare la Rai, uno spettacolo riuscito che ha premiato il lavoro di Amadeus. Stando alle nostre fonti i vertici aziendali proporranno al conduttore la direzione artistica e la conduzione dell'edizione 2023. Un passaggio considerato obbligato, un atto dovuto: la Rai lo vuole e farà di tutto per convincerlo. Ma cosa farà il conduttore? Chiuderà il cerchio con i tre anni o concederà il poker? Di fronte a un suo no, l'azienda potrebbe vagliare una conduzione al femminile. E' ancora troppo presto, ci sarà tempo per valutazioni più approfondite.

Sara Daniele

LA FIGLIA PINO DANIELE AL FESTIVAL: ECCO IN QUALE RUOLO

Sul palco l'omaggio a Pino Daniele è arrivato da Massimo Ranieri e Nek. La figlia del cantante napoletano è professionalmente impegnata al Festival, in che ruolo? Sara Daniele è responsabile promozione Columbia Records Italy. Per intenderci è lei a seguire i passaggi televisivi promozionali dei big Aka7even e La Rappresentante di Lista.

mahmood e blanco

LI VESTE TUTTI CERIONI: TRA BIG E OSPITI LO STYLIST CURA IL LOOK DI DIECI ARTISTI

Aveva stupito con Lauro, aveva conquistato Orietta Berti: Nicolò Cerioni è lo stylist più presente al Festival. Oltre ai due citati cura il look di altri cantanti in gara: da Rettore a Morandi, da Rkomi a Tananai. Ma anche quello di Rovazzi e alcuni ospiti come Laura Pausini, Meduza e Cesare Cremonini.

PER GLI SCOMMETTITORI VINCERANNO MAHMOOD E BLANCO

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale: chi vincerà? Per gli scommettitori il duo composto da Mahmood e Blanco continua ad essere in testa, per gli esperti di Sisal sono tallonati da Gianni Morandi, in crescita dopo la serata cover, e da Elisa. Salgono le quotazioni per gli ex concorrenti del talent Amici Sangiovanni e Irama ma occhio agli outsider Emma e la Rappresentante di Lista.

CIRO PRIELLO

PRIELLO "SOLISTA" AGITA I THE JACKLAL?

Prima la vittoria a Lol e a seguire la conduzione di PrimaFestival: Ciro Priello, compenente dei The Jackal, sempre più spinto verso esperienze in solitaria? Gira voce che la cosa non sarebbe piaciuta molto agli altri componenti del collettivo napoletano. C'è da crederci o è colpa dei soliti maligni?

ELISA

ELISA AVEVA PRESENTATO DUE BRANI A SANREMO 2022

Elisa è tornata sul palco dell'Ariston dopo ventuno anni con il brano "O forse sei tu", canzone con cui si gioca un posto sul podio. Gira voce che la cantante friuliana avesse presentato due brani, inizialmente concentrata sul secondo per poi arrivare successivamente a quello con cui è in gara.

TANANAI E LA SOMIGLIANZA CON ROCCO CASALINO

Vi ricordate di Rocco Casalino, prima dello sbarco in politica, all'interno della casa del Grande Fratello? In tantissimi hanno notato una fortissima somiglianza con il cantante Tananai in gara con Sesso occasionale.

TANANAI E LA SOMIGLIANZA CON ROCCO CASALINO

GIRA VOCE

1) Gira voce che la Rai per la sicurezza e il rispetto del protocollo, con tamponi ogni 48 ore agli addetti ai lavori, abbia speso una cifra davvero importante. "Tutto questo è costato quasi come due superospiti", confida una fonte beninformata.

2) Ci penserà l'amministratore delegato Gian Paolo Tagliavia di RaiPubblicità i numeri in conferenza stampa domenica mattina ma si parla di un record di introiti pubblicitari, mai così alti. Nel 2021, segnando un record, la Rai aveva intascato 38 milioni euro, cifra che quasi certamente è stata superata.

SALA STAMPA SANREMO

INDOVINELLI

1) Ore e ore in sala stampa sono troppe? E anche quest'anno c'è chi occupa il tempo in modi più o meno creativi: un giornalista ha passato parecchio tempo a guardare sul suo pc immagini molto hot. La professionalità. Chi è?

2) E' tra i venticinque cantanti in gara, si mormora di una sua passione per l'alcol: occuperebbe molto tempo della serata a gustarsi alcolici. "Bevi di meno", le hanno inutilmente consigliato i suoi collaboratori. Chi è?