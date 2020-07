21 lug 2020 19:04

LA RAI RIASSUNTA IN UN DATO: L'''EPURATO'' DAI PALINSESTI 2020 È QUELLO CHE FA L'ASCOLTO PIÙ ALTO - DIACO CON ''IO E TE'' FA L'11,5% DI SHARE MA SOPRATTUTTO 1,5 MILIONI DI SPETTATORI, OVVERO PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI SHOW DEL DAYTIME DI RAI1 DALLE 6 DI MATTINA ALLE 18.35, INCLUSA LA ''VITA IN DIRETTA''. PERÒ LA VERSIONE INVERNALE DEL SUO PROGRAMMA È STATA CANCELLATA PER FAR SPAZIO ALLA DEBUTTANTE NUNZIA DE GIROLAMO, MOGLIE DI COTANTO MINISTRO