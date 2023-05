30 mag 2023 11:22

RAI, DI TUTTO DI PUS – L’AD ROBERTO SERGIO RESUSCITA IL COMITATO EDITORIALE E, COME MESSAGGIO DISTENSIVO, VUOLE COINVOLGERE ANCHE I DIRETTORI DEL VECCHIO CORSO PER COMPORRE I PALINSESTI AUTUNNALI – TUTTE LE IPOTESI: SERVONO NOMI GROSSI PER SOSTITUIRE FAZIO E ANNUNZIATA E RICICCIA NICOLA PORRO. RESTA L'IPOTESI DI UNO SPOSTAMENTO ALLA DOMENICA SERA DI “REPORT” (CHE IERI HA SGANCIATO UN SILURO AL MINISTRO URSO). E INTANTO, LE TRASMISSIONI SI ADEGUANO: ZANCHINI OSPITA GIORDANO BRUNO GUERRI….