RAI, DI TUTTO DI PUS! - OGGI GIORNATACCIA A VIALE MAZZINI PER LO SCIOPERO PROCLAMATO DALL’USIGRAI. LA PROGRAMMAZIONE SU RAIUNO VIENE CAMBIATA E IL SINDACATO SI INCAZZA PERCHÉ “STORIE ITALIANE” È STATO ANTICIPATO DI UN’ORA E PROLUNGATO: “UNA SCORRETTEZZA CHE PARE SEGNALARE LA VOLONTÀ DI ACUIRE LO SCONTRO” - LA REPLICA DELL’AZIENDA: “L’USIGRAI ERA STATA MESSA AL CORRENTE”

Rai: Azienda, correttezza Rai1, nessuna volontà acuire scontro

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Sorprende leggere in un comunicato dell'Usigrai che ci sarebbero "scorrettezza" e una "volontà dell'azienda di acuire lo scontro sindacale". Rai1 aveva comunicato la sua variazione di palinsesto alla Direzione Risorse Umane della Rai e da questa ne era stata messa al corrente in anticipo l'Usigrai. Dunque, la Direzione di Rai 1 si è comportata con correttezza e nel rispetto della platea televisiva". E' quanto si legge in una nota di Viale Mazzini.

Sciopero Rai, palinsesti rivoluzionati e polemiche

Michele Cassano per l’ANSA

Molti programmi saltati ed edizioni dei tg in forma ridotta con la lettura dei comunicati del sindacato e dell'azienda. Palinsesto Rai rivoluzionato in occasione dello sciopero proclamato dall'Usigrai, in seguito al taglio delle edizioni notturne del tg regionale e sportivo deciso dall'azienda. Nel giorno dell'astensione non mancano le polemiche per le scelte sulla programmazione, in particolare su Rai1. A subire cambiamenti soprattutto il palinsesto del day time. Sulla rete ammiraglia è saltato "UnoMattina", sostituito da "Il meglio di UnoMattina", poi in onda "Storie Italiane" di Eleonora Daniele anticipato alle 9. Una scelta che ha provocato la reazione dell'Usigrai.

"Un programma anticipato di un'ora, prolungato e con una scaletta ad hoc per sostituire l'informazione giornalistica di colleghe e colleghi che hanno deciso di aderire allo sciopero indetto dall'Usigrai - scrive il sindacato dei giornalisti -. Quanto avvenuto questa mattina su Rai1 con il programma "Storie Italiane" è di una gravità inaudita. Si tratta a nostro avviso di una scorrettezza che più che rispondere ad esigenze di palinsesto pare segnalare la volontà dell'azienda di acuire lo scontro sindacale".

Confermato "È sempre Mezzogiorno" con Antonella Clerici, mentre al posto di "Oggi è un altro giorno", dalle 14, è stato trasmesso il film d'animazione "Aladdin" che ha coperto anche lo spazio de "Il Paradiso delle Signore". Saltato anche "La vita in diretta", rimpiazzato dalla replica di "Tale e Quale Show Il Torneo": Alberto Matano tornerà in onda nel 2022, perché domani era già prevista la messa in onda de "Il meglio de La vita in diretta".

Ovviamente in versione ridotta tutti gli spazi informativi, compresi quelli su RaiNews 24, nel corso dei quali sono stati letti i comunicati del sindacato e dell'azienda. Lo sciopero è stato indetto per "protestare contro la decisione dei vertici aziendali di tagliare l'informazione regionale e sportiva, e contro un metodo fondato sulla cancellazione del confronto con i sindacati. Noi crediamo - sottolinea l'Usigrai - che sia necessario aumentare l'informazione, non ridurla.

Il metodo da seguire deve essere un altro: aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini". "In anni di rivoluzione tecnologica e di difficoltà economiche per tanti cittadini - è la replica aziendale -, la Rai è chiamata a rinnovare se stessa. Farlo significa anche razionalizzare sempre meglio l'impiego dei fondi dell'Azienda e la Rai è stata e sarà sempre disponibile al confronto con le organizzazioni sindacali. Tutte le misure in atto o in programma sono volte ad aumentare la qualità dei servizi, a cominciare dall'informazione. Non a ridurla. In Italia la Rai è la sola impresa editoriale che sta assumendo 90 giornalisti. Tutte le recenti nomine di direttori hanno riguardato risorse interne. Da lunedì è accessibile il sito RaiNews che raccoglie e arricchisce servizi giornalistici delle testate dell'Azienda".

