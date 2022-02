25 feb 2022 11:57

RAI, DI TUTTO DI PUS - LA PREZZEMOLINA MONICA MAGGIONI IERI E' STATA IN ONDA PRATICAMENTE PER TUTTO IL GIORNO, PER SEGUIRE LA GUERRA IN UCRAINA, MA NON NEL MOMENTO CLOU, OVVERO IL DISCORSO DI BIDEN - UN CLAMOROSO "BUCO" PRESO DA RAI1, RAI2 E RAI3 A INEFFICIENZA UNIFICATA - SOLO MENTANA ERA IN ONDA IN QUEL MOMENTO - ANZALDI: "A COSA SERVE IL CANONE SE LA RAI FA DISSERVIZIO PUBBLICO?" - PS: IERI "PORTA A PORTA" IN SECONDA SERATA HA FATTO UN SOLO UN PUNTO IN MENO DI SHARE DELLA SOPORIFERA PRIMA SERATA DELLA MAGGIONI. E STASERA LA RETE HA ELIMINATO "IL CANTANTE MASCHERATO" E MANDA IN ONDA MONTALBANO PUR DI DARE OSSIGENO ALLO SPECIALE TG1 DI SECONDA SERATA…