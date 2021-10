19 ott 2021 16:49

LA RAI VIAGGIA SICURA: INDOSSA IL CASCHETTO – LILLI GRUBER FA IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER PRESENTARE IL SUO LIBRO: PRIMA DA FABIO FAZIO E POI DA FORMIGLI. MA COSA HANNO IN COMUNE I TRE? SONO TUTTI DELLA “SCUDERIA” DELL’AGENTE BEPPE CASCHETTO E DELLA SUA ITC2000. MA SE LA7 È UNA TV PRIVATA, A VIALE MAZZINI PER LIMITARE LO STRAPOTERE DEGLI AGENTI, DOVREBBE VALERE LA REGOLA CHE NON PIÙ DEL 30% DI CHI LAVORA IN UN PROGRAMMA POSSA ESSERE DELLA STESSA AGENZIA. E NON È COSÌ VISTO CHE…