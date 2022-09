RAISPORT, ABBIAMO UN PROBLEMA: LA PASSIONE DI ALESSANDRO ANTINELLI PER IL MARCHIO ''MANUEL RITZ'' - IL GIORNALISTA RAI (RECENTEMENTE PROMOSSO CAPO REDATTORE CENTRALE E CONDUTTORE DEGLI SPAZI IN PRIME TIME DELLA NAZIONALE DI CALCIO) NON SOLO AMA INDOSSARE IN DIRETTA DELLE GIACCHE CON IN VISTA IL LOGO DEL MARCHIO DELL’AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO, MA E' PROTAGONISTA DI CAMPAGNE E SPOT - IN RAI È DA SEMPRE VIETATO OGNI TIPO DI PUBBLICITÀ OCCULTA, VEDI IL PRECEDENTE DI MASSIMO CAPUTI - VIDEO

Raisport, abbiamo un problema: la passione per il marchio di abbigliamento "Manuel Ritz" di Alessandro Antinelli. Nelle partite Italia – Germania (1-1) del 4 giugno 2022, Italia –Ungheria (2-1) del 7 giugno Inghilterra – Italia (0-0) dell’11 giugno 2022, il giornalista Rai recentemente promosso capo redattore centrale e conduttore degli spazi in prime time della Nazionale di calcio indossa ripetutamente delle giacche con in vista il logo del marchio dell’azienda di abbigliamento Manuel Ritz.

Nel servizio pubblico in Rai è da sempre fermamente vietato ogni tipo di pubblicità occulta, sia all’interno delle programmazioni quotidiane, ed ancor più negli spazi giornalistici.

Per pubblicità occulta si intende far apparire in video, senza segnalarlo, marchi di aziende ripresi duranti eventi o trasmissioni, o ancor più grave, marchi di aziende indossati dai conduttori. In questo caso la violazione che lede il rapporto fiduciario con i cittadini e telespettatori diventa ancora più grave ed inammissibile perché compiuta da un giornalista del servizio pubblico, nonché un graduato della testata Rai Sport.

Alessandro Antinelli da almeno 6 anni risulta testimonial della Manuel Ritz. Oltre ad aver presenziato a eventi dell’azienda, il giornalista ha realizzato campagne pubblicitarie e spot pubblicitari attualmente in rete (fatto questo anche vietato dalle normative dettate dall’ordine dei giornalisti professionisti).

Tutti i giornalisti del servizio pubblico sono da anni istruiti ed allertati a non incappare in qualsiasi tipologia di pubblicità occulta. Per pubblicità occulta la Rai è stata negli anni precedenti anche condannata dal TAR. Viene da chiedersi anche come sia possibile, oltre alla grave azione del giornalista, l’omesso controllo da parte della linea di comando di Rai Sport: dal responsabile della Nazionale Donatella Scarnati al Direttore Alessandra De Stefano.

C’è il precedente del giornalista Massimo Caputi, il quale il 30 Ottobre 2020 è stato licenziato dalla Rai per essersi reso protagonista di “pubblicità occulta”, durante uno dei vari collegamenti a “L’Isola dei Famosi”, nella quale indossava la maglietta con la scritta “Gatta ci cueva”, linea di abbigliamento della moglie Roberta Sciubba. Sia che possa essere stato un atto doloso o meno, la Rai in qualità di datore di lavoro, ha ritenuto opportuno procedere con il licenziamento per “giusta causa”.

