RAITRE AL VELENO! “CARTABIANCA” SFORA E MAURIZIO MANNONI SBOTTA IN DIRETTA E MANDA UNA FRECCIATINA AI VERTICI DELLA RETE, PRENDENDO DI MIRA LO SLOT SUGLI ESPERIMENTI DEL FISICO VALERIO ROSSI ALBERTINI: “INQUALIFICABILE RITARDO PER VEDERE I GIOCHINI DI ART ATTACK. NON CAPISCO CHI POSSA AVER AUTORIZZATO QUESTO SFORAMENTO, NOI NON SIAMO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO…“ - VIDEO

C’è una bella atmosfera a Rai 3 tra #Cartabianca e #LineaNotte (Grazie a Tiziana Sojuz per l’editing) pic.twitter.com/sO1hBdNxZp — MaratonetiMentana (@bringbacksardon) April 27, 2021

Marco Leardi per "www.davidemaggio.it"

maurizio mannoni vs bianca berlinguer 2

Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni sbotta a Linea Notte. Il copione si ripete ancora una volta, stavolta però con toni particolarmente irritati da parte del conduttore dell’approfondimento di terza serata, che se l’è presa in particolare per uno slot del talk show che lo precedeva in cui erano stati eseguiti degli esperimenti ‘fai da te’ sul tema Covid.

Le simulazioni del fisico Valerio Rossi Albertini, che avevano ulteriormente allungato la durata del programma di Bianca Berlinguer, hanno innervosito Mannoni, il quale le ha derubricate in malo modo. Il giornalista, in apertura di Linea Notte, ha infatti polemizzato:

bianca berlinguer

“Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento, noi non siamo assolutamente d’accordo su questo. Comunque andiamo in onda per senso di responsabilità“.

cartabianca 4

Non è quindi mancata una frecciata implicita alla direzione di rete. L’episodio si aggiunge ad una serie di proteste che già in passato Mannoni aveva sollevato per gli sforamenti di Cartabianca. Anche in questo caso, i toni utilizzati dal giornalista sono apparsi eccessivi per un semplice motivo: la questione va discussa fuori onda e non davanti al pubblico, al quale le dinamiche interne interessano poco. Da segnalare che ieri, a sua volta, Cartabianca è iniziata in ritardo (alle 21.40) a causa dello speciale di Rai Parlamento.

