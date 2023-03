RAIUNO NON SA PIÙ COSA INVENTARSI PER BATTERE MARIA DE FILIPPI – QUEL GRAN “KING DEGLI ASCOLTI” DI STEFANO COLETTA HA SCHIERATO DI TUTTO, MA HA PRESO SOLO SCHIAFFI: DA “BALLANDO CON LE STELLE” A “TALE E QUALE SHOW”, “THE VOICE KIDS” FINENDO CON “IL CANTANTE MASCHERATO”, MA NESSUNO È RIUSCITO A BATTERE GLI SHOW DELLA “SANGUINARIA”. IL SEGRETO? ORMAI NON CONTA PIÙ NEMMENO IL PROGRAMMA. IL BRAND È LA STESSA DE FILIPPI CHE…

Estratto dell’articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

amici di maria de filippi 3

Ormai Rai Uno non sa più cosa inventarsi per battere Maria De Filippi.

Prima ha provato a schierare Ballando con le stelle, poi è passato a Tale e quale show, dopodiché si è giocato la carta dei bambini con The voice kids, e ora sta puntando su Il cantante mascherato. Risultato: non cambia nulla. Oggi come allora, vince sempre e comunque lei […]

E dire che il talent di Canale 5 è tutto fuorché una novità: Amici esiste da ben 22 edizioni e, pur avendo un regolamento pongo (qui stavolta la definizione è degli addetti ai lavori), di fatto è sempre la stessa cosa […] Lo stesso dicasi per C'è posta per te […] il segreto di Maria è Maria.

maria de filippi ce posta per te

La conduttrice è riuscita a diventare essa stessa un brand, anzi, più propriamente una property televisiva: è lei il format. È lei che Canale 5 «vende» ai pubblicitari. Il pubblico ama e segue Maria, si riconosce nel suo stile e sposa la sua visione del mondo.

[…] Di lei, in particolare, piacciono due cose. La prima è lo stile di conduzione: tutto lavorato in sottrazione (soprattutto ad Amici) quasi che Maria non volesse rubare la scena a nessuno.

maria de filippi c e posta per te

[…] Oltre che minimal, la sua conduzione è anche furba: la conduttrice sa benissimo che non sta presentando SuperQuark e che molti psicodrammi che tengono banco ad Amici, a C'è posta per te o a Uomini e donne strizzano l'occhio al mondo del trash. Tuttavia, anziché censurarlo, lei lascia fare osservando tutto a distanza: una posizione che le permette da un lato di non mischiarsi con il trash (della serie: te lo mostro, perché nel mondo esiste, ma mi dissocio) e dall'altro di intervenire quando la situazione tracima.

stefano de martino maria de filippi ce. posta per t e

[…] La seconda cosa che piace al pubblico è che Maria mantiene ciò che promette, o per lo meno ci prova. Ai ragazzi dice: «Studiate e farete strada». E succede davvero. Il talent di Canale 5 è infatti l'unico programma, dopo il Festival di Sanremo, ad avere ancora una qualche influenza reale sul mercato discografico.

can yaman maria de filippi

[…] Maria ha teso infatti una mano a molti volti quando erano in difficoltà: un nome su tutti, Mara Venier che fu adottata dalla De Filippi quando la Rai le tolse Domenica In. Alcuni volti sono poi esplosi grazie a lei: Rudy Zerbi e la Celentano sono diventati personaggi tv insegnando ad Amici, ma anche i comici Pio e Amedeo sono stati lanciati come controcanto comico proprio dal serale. Il suo quindi è un gioco di squadra: un talento molto raro in questi tempi di one woman show.

