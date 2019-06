RASSEGNATI STAMPA - L'INPGI, L'ENTE PREVIDENZIALE DEI GIORNALISTI, HA REGISTRATO UN BUCO DA 147 MILIONI NELL'ULTIMO ANNO. SE CONTINUA COSÌ, I CRONISTI CHE ANDRANNO IN PENSIONE TRA 10-20 ANNI NON VEDRANNO UN EURO - ANDREA MONTANARI DI ''MF'': L'UNICA OPZIONE È FINIRE SUBITO SOTTO L'INPS. IL PROBLEMA È CHE CI SONO POCHI ATTIVI (15MILA) A FRONTE DI TANTI PENSIONATI. E SENZA ASSUNZIONI IL SISTEMA NON È PIÙ SOSTENIBILE

Andrea Montanari su Facebook*

* Giornalista di ''Milano Finanza'', presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia

Scusate: ma chi gestisce l'Inpgi????

Qua pare che sia sempre colpa di qualcun altro mentre invece gli organi dell'istituto che fanno, dove sono?

Ps: per la cronaca il presidente dell'Inpgi di mestiere fa il caporedattore centrale al Sole24Ore (In aspettativa)

Avere concesso 1 altro anno (di agonia) all'Inpgi da parte del governo non servirà nulla. Non allontanerà il rischio commissariamento.

Il problema del nostro istituto di previdenza è che ci son pochi attivi (circa 15mila) a fronte di tanti (8mila) pensionati. E senza assunzioni non si può sostenere questa s-proporzione.

Io dubito seriamente che la soluzione sia "incorporare" i comunicatori. Anche x evitare possibili intrecci e sovrapposizioni di ruoli.

Unica opzione: finire subito sotto Inps. Altrimenti intere generazioni di giornalisti, a partire dalla mia, la pensione non la vedranno MAI (Non che sia obbligatorio)

INPGI: 147 MILIONI DI EURO DI DISAVANZO, IN CINQUE ANNI PERSI 3MILA POSTI. MACELLONI: MALE LA GESTIONE PRINCIPALE DEI GIORNALISTI

MARINA MACELLONI

Nel corso degli anni, le “criticità” dell’Inpgi sono “le stesse che ha subito il sistema generale, cioè un calo fortissimo del lavoro dipendente, la trasformazione da lavoro dipendente a lavoro autonomo”, fattori che hanno portato ad “uno sbilancio previdenziale, nell’ultimo anno, di circa 147 milioni” nella gestione principale, mentre, “al contrario, la gestione separata, quella che assicura i lavoratori autonomi, registra costantemente tassi di crescita molto alti, sia del patrimonio, che degli iscritti”.

A dirlo, in audizione nella Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti gestori di forme previdenziali pubbliche e private, la presidente della Cassa pensionistica dei giornalisti, Marina Macelloni, scandendo come non sia “la professione giornalistica, in quanto tale, in crisi”, bensì la sua “modalità di svolgimento, che si sta trasformando: negli ultimi 5 anni noi abbiamo perso 3.000 rapporti di lavoro dipendente, pari al 15% della platea”, un tasso “più alto dei tassi di disoccupazione generale”.

MARINA MACELLONI

Inoltre, per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali erogati dall’Inpgi, “dal 2010 si è manifestata una progressiva crescita della spesa, che ha raggiunto il suo apice nel 2016, con un aumento per gli assegni di cassa integrazione pari al 550% circa e per i contratti di solidarietà pari al 700% circa”, ma già nel 2017, osserva Macelloni, “si è verificata una diminuzione delle richieste, probabilmente collegata all’esaurimento momentaneo dei fondi statali stanziati per i pre-pensionamenti”.

In base a quanto si legge nel bilancio consuntivo per il 2018, la contrazione dei ricavi della gestione principale dell’Inpgi “deriva dallo diminuzione dei rapporti di lavoro in essere” scesi “dai 15.771 del 2017 ai 14.870” dell’annualità passata (-5,71%).