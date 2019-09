REALTÀ PARALLELE - MA È GERRY SCOTTI O UN FETO? ALLA MARINI SCAPPA LA FRIZIONE CON LE APP PER LEVIGARE I CONNOTATI E POSTA UNA FOTO IMPERDIBILE SU INSTAGRAM - I COMMENTI: ''GIÀ CHE C'ERI POTEVI METTERGLI I CAPELLI A GERRY'' - ''FILTRI STELLARI'' - ''SPEGNETE I FARI DELLA D'URSO'' - ''SEMBRANO UN'ICONA VOTIVA''

VALERIA MARINI SENZA TRUCCO

Valentina Gambino per www.ilsussidiario.net

Valeria Marini con la sua dirompente ironia, ha avuto modo di far sorridere gli estimatori. Ed infatti, ospite di Caduta Libera per omaggiare Mike Bongiorno, ha condiviso uno scatto che la ritrae al fianco di Gerry Scotti. Peccato che abbia un po’ calcato la mano con Photoshop, facendo quasi scomparire il volto del celebre conduttore televisivo. Nell’ultima fotografia pubblicata dalla showgirl sul suo seguitissimo account di Instagram, si mostra abbracciata a Gerry Scotti, nel “dietro le quinte” in occasione del memorial per i dieci anni dalla scomparsa di Bongiorno.

Presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese quindi, si sono riuniti alcuni volti storici e tra questi anche una Super Valery raggiante come non mai. Sul web è comparsa con la pelle liscissima e il fisico sinuoso al punto giusto, evidenziando le curve prorompenti ma non troppo. Al suo fianco, un altrettanto luminoso Scotti. Tutti i numerosi filtri utilizzati, hanno sì cancellato le imperfezioni ma hanno fatto anche in modo di far “sparire” i volti di entrambi (specie dello Zio Gerry). “Qualcuno invidioso dirà Photoshop”, si legge tra i commenti. E ancora: “Già che c’eri potevi mettergli i capelli a Gerry”, “Filtri stellari”, “Spegnete i fari della d’Urso”.

QUALCUNO DIRÀ PHOTOSHOP pic.twitter.com/C179w7DND3 — Trash Italiano (@trash_italiano) 7 settembre 2019

