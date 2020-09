LA REGINA DELLE BUFALE ACCUSA DAGOSPIA DI AVERLE IMBRUTTITO IL SEDERE - ELIANA MICHELAZZO: ''È VERO, MI RITOCCO LE FOTO, MA QUEL CORPO NON È IL MIO. NON HO TUTTA QUELLA CELLULITE''. MA LA FINTA MOGLIE DI SIMONE COPPI, PROTAGONISTA DELLA TRUFFA DI MARK CALTAGIRONE E PAMELA PRATI, A ''POMERIGGIO CINQUE'' SUBISCE LA DURA VERITÀ DA ROBERTO ALESSI, CHE DI FOTO RUBATE IN SPIAGGIA È UN ESPERTO: ''LA LUCE A MEZZOGIORNO È IMPIETOSA, MOSTRA TUTTE LE IMPERFEZIONI. A QUELL'ORA SE TI DEVI ALZARE DAL LETTINO E ANDARE A BERE, L'UNICA COSA È…'' (VIDEO)

VIDEO:

https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/body-shaming-la-denuncia-di-eliana-michelazzo-hanno-taroccato-la-foto-del-mio-lato-b_22739272-202002a.shtml

https://www.tgcom24.mediaset.it/

ELIANA MICHELAZZO

"Ho ritoccato leggermente la mia foto, levigando qualcosa, questo lo posso ammettere ma quello non è il mio corpo". Eliana Michelazzo a "Pomeriggio Cinque" parla della foto pubblicata da Dagospia in cui appare in maniera molto diversa rispetto ai propri profili social.

"Hanno taroccato quella foto, aggiungendo la cellulite e ingrossando la mia corporatura", ha spiegato l'ex agente di Pamela Prati in collegamento dalla sua abitazione dove è in isolamento dopo esser risultata positiva al Covid. Eliana Michelazzo sostiene che quello scatto sia stato camuffato in peggio: "Chi mi conosce sa che il mio corpo non è quello, mi sembra eccessivo quello che mi è stato fatto".

eliana michelazzo foto di bacco (2) eliana michelazzo foto di bacco ELIANA MICHELAZZO NEL VIDEO DI RIPARTO DA ME eliana michelazzo come anna magnani guendalina tavassi eliana michelazzo ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO ELIANA MICHELAZZO eliana michelazzo pamela perricciolo 11 eliana michelazzo a live non e' la d'urso 22 eliana michelazzo e simone coppi eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo ELIANA MICHELAZZO