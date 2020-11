SU RENZI, LA FRASE SULLA BOSCHI E FONDAZIONE “OPEN” SI CONSUMA LO SCONTRO TRA BELPIETRO E SALLUSTI - IL DIRETTORE DE “LA VERITÀ”: “QUELLA RIGUARDANTE MARIA ELENA BOSCHI NON È UNA BATTUTA: È UNA FRASE SESSISTA E VOLGARE SCRITTA NEL DIARIO DI ALBERTO BIANCHI, INSIEME AD ALTRE CHE RIGUARDANO SOLDI, NOMINE, POTERE. È IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE OPEN A SCRIVERE. È L'AMICO DI RENZI, CHE OGGI PROPRIO CON I SUOI APPUNTI È DIVENTATO IL SUO PEGGIOR NEMICO”

Estratto dell’articolo di Maurizio Belpietro per “la Verità”

Ps. Caro Alessandro Sallusti, il viaggio costato 134.900 euro per andare poche ore in America e assecondare la propria vanità, non è un affare privato, perché le fondazioni non servono per pagare i conti dei politici, ma per fare altro, e per questo godono di alcune esenzioni fiscali e normative. Senza dire che poi i privati non sono benefattori che regalano il proprio denaro per consentire a Renzi di fare un viaggio negli Usa.

Quanto alle battute da osteria sulle donne, anche io ne ho sentite tante, ma quella riguardante Maria Elena Boschi non è una battuta: è una frase sessista e volgare scritta nel diario di Alberto Bianchi, insieme ad altre che riguardano soldi, nomine, potere.

Non è il maresciallo a trascrivere: è il presidente della Fondazione Open a scrivere.

È l' amico di Renzi, che oggi proprio con i suoi appunti è diventato il suo peggior nemico.

