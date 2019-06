IL REQUIEM DI ALDO GRASSO SU FAZIO A RAI1: ''PERCHÉ IL CONDUTTORE ERA COSÌ SMANIOSO DI APPRODARE SULLA RETE AMMIRAGLIA? COSA NON HA FUNZIONATO? LA PRIMA PARTE, QUELLA DELLE INTERVISTE COMPLIMENTOSE, ERA IL CLASSICO PROGRAMMA DA RAI3, LA FAMOSA NICCHIA DEL CETO MEDIO RIFLESSIVO (SE ANCORA ESISTE, SE ANCORA TOLLERA CHE ESISTANO LE VALLETTE). FAZIO INVITA OSPITI CON LIBRO O DISCO DA PROMUOVERE E LI AVVOLGE IN UN’ATTUTITA, EDULCORATA CONVERSAZIONE. MA LA SECONDA…''

Aldo Grasso per il ''Corriere della Sera''

FABIO FAZIO

Non dev’essere facile per l’a.d. Fabrizio Salini districarsi in un simile verminaio: gli attacchi sugli stipendi degli «artisti» Rai, Vespa che interviene sui soldi di Lerner, l’ex presidente Rai, l’Annunziata, che frigna sui soldi di Fazio… A proposito, Fabio Fazio ha concluso la sua avventura di Che tempo che fa su Rai1, pare che traslochi su Rai2. Non ci interessano i retroscena, ma solo la scena del programma, col rischio di fare irritare i protagonisti. Perché Fazio era così smanioso di approdare sulla rete ammiraglia?

E cos’è che non ha funzionato nel programma? Ognuno coltiva le proprie ambizioni, ma Che tempo che fa era composto da due corpi dissimili, raramente integrabili. La prima parte, quella delle interviste complimentose, era il classico programma da Rai3, la famosa nicchia del ceto medio riflessivo (se ancora esiste, se ancora tollera che esistano le vallette).

aldo grasso

Fazio invita ospiti di particolare riguardo (con libro o disco da promuovere) e li avvolge in un’attutita, edulcorata conversazione. Le sue interviste sono sempre fatte con le dovute cautele, a volte con esagerata e affettata cortesia. Per Rai1, e qui casca l’asino, è costretto anche a invitare Mara Venier e l’innocenza talebana della «presenza» culturale va a farsi benedire. La parte più deludente è la seconda, la tavolata degli ospiti, lo show della domenica.

Una parte, tra l’altro, molto scritta, molto telefonata, molto calcolata (Salemme è per il pubblico del Sud, Volo per gli Young Adults e così via) dove si fa fatica a capire il ruolo di Gigi Marzullo o di Orietta Berti o di Max Pezzali. O meglio, si capisce quanto Fazio sia sparagnino, quanto poco ami rischiare: preferisce andare sempre sul sicuro. Ha rinnovato il suo parco autori, presi magari dalla Scuola Holden, ma idee pochine. Speriamo che Carlo Freccero gli ricordi che oggi la tv è altra cosa.

fabio fazio moana pozzi alessia marcuzzi fabio fazio 4 filippa lagerback daniele bossari mara venier fabio fazio BROSIO DISTRUGGE TAVOLO DA FAZIO filippa lagerback fabio fazio luciana littizzetto tommasi pezzali fazio FABIO FAZIO