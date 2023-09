COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Alberto Dandolo per Oggi

NEK, L'IRREPRENSIBILE ASCESA IN RAI DELLA POPSTAR

nek

È irresistibile e assai veloce l'ascesa in Rai di Filippo Neviani in arte Nek. Il cantautore di Sassuolo è infatti sempre più lanciato come conduttore televisivo: questa estate è stato il padrone di casa di ben due programmi della prima serata di Rai 2: il nuovo format Dalla strada al palco e lo show musicale Tim summer hits fino alla scorsa stagione condotto da Stefano De Martino e per il quale fino all'ultimo si era fatto il nome dell'attore Fabrizio Biggio spalla di Fiorello in Viva Rai 2.

Nek gode della piena fiducia dei nuovi dirigenti di Viale Mazzini ed è molto stimato negli ambienti della destra che conta tanto che oltre alla riconferma del suo talent con gli artisti di strada per lui è al vaglio anche un nuovo progetto che strizza l'occhio al pubblico giovane.

IL RE DEI PROCURATORI BEPPE RISO AMA LA TOP. LEI "SCIVOLA" E LUI VUOLE RIABILITARLA

È considerato il nuovo Re Mida dei procuratori sportivi e a tutti gli effetti l'erede dell'indimenticato Mino Raiola. Si chiama Beppe Riso e ad appena 38 anni ha già concluso alcune delle più importanti operazioni di calciomercato a livello europeo. Riservato e schivo si sa pochissimo della vita privata di questo calabrese cresciuto professionalmente alla scuola di Adriano Galliani.

candelaria solorzano in barca con le amiche 3

Oggi è in grado di confermarvi che Riso è sentimentalmente legato alla modella Calendaria Solorzano, ultimamente nell'occhio del ciclone mediatico per una foto postata in rete in cui appare intenta a fumare una "sigaretta sospetta". Istantanea che le è costata il ruolo di nuova Gatta nera nel programma Il mercante in fiera condotto da Pino Insegno. Riso, assai dispiaciuto per questo "incidente", starebbe facendo tutto ciò che nelle sue possibilità per riabilitare l'immagine della sua dolce metà.

candelaria solorzano in barca con le amiche 2

GILETTI TORNA IN RAI CON UN VARIETÀ MA CONTINUA A SOGNARE L'ARENA

Come anticipato lo scorso giugno dal nostro settimanale Massimo Giletti rientrerà in Rai. Nei giorni scorsi infatti Giletti è stato avvistato ai piani alti di Viale Mazzini per definire gli ultimi dettagli del suo ritorno sulle reti del Servizio pubblico. Il noto conduttore secondo le prime indiscrezioni sarà al timone di un nuovo varietà di prima serata in 5 puntante a partire dall'inizio del prossimo anno.

Forse non tutti sanno che il vero sogno di Massimo è in realtà un altro: riportare a breve giro la sua Arena sulla rete ammiraglia. In alternativa non disdegnerebbe un programma quotidiano di informazione popolare. Riuscirà nel suo intento o verrà preferito alla concorrenza interna?

È una storica annunciatrice del Biscione da tempo lontana dal piccolo schermo. Ha tanta voglia di tornare in tv e sta facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Chi è?

