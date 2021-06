IL CORTOCIRCUITO DEGLI STATI UNITI: CREANO I VACCINI E SONO PIENI DI NO VAX - NONOSTANTE GLI USA SIANO AL PRIMO POSTO PER DISPONIBILTA’ DI VACCINI, SEMPRE PIU’ PERSONE SI RIFIUTANO DI FARSI INOCULARE: SONO PASSATI DALLE 3,4 MILIONI DI DOSI GIORNALIERE A MENO DI UN MILIONE - L’ITALIA STA PER SUPERARE GLI STATI UNITI PER IL NUMERO DI VACCINAZIONI GIORNALIERE...